Control Ultimate Edition per PS5 è in forte sconto su AliExpress

Su AliExpress è disponibile Control Ultimate Edition (versione Regno Unito) per PS5 a 18,63 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.
In questo caso il prodotto è venduto da Prezzo Bomba in Italia, con la consegna prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti di Control Ultimate Edition
Control Ultimate Edition include il gioco originale, tutte le modalità di gioco aggiuntive e i pacchetti espansione The Foundation e AWE. Si tratta dell'avventura in terza persona sviluppata da Remedy Entertainment, ambientata in un mondo misterioso e a tratti onirico che si sviluppa fra i corridoi di un grosso edificio nel centro di New York, nonché nella psiche della protagonista Jesse Faden. Se siete interessati, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per scoprire ulteriori dettagli.
