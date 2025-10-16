Control Ultimate Edition per PS5 è in forte sconto su AliExpress

In questo caso il prodotto è venduto da Prezzo Bomba in Italia , con la consegna prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile Control Ultimate Edition (versione Regno Unito) per PS5 a 18,63 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link .

Contenuti di Control Ultimate Edition

Control Ultimate Edition include il gioco originale, tutte le modalità di gioco aggiuntive e i pacchetti espansione The Foundation e AWE. Si tratta dell'avventura in terza persona sviluppata da Remedy Entertainment, ambientata in un mondo misterioso e a tratti onirico che si sviluppa fra i corridoi di un grosso edificio nel centro di New York, nonché nella psiche della protagonista Jesse Faden. Se siete interessati, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per scoprire ulteriori dettagli.

Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.