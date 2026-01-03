A quanto pare neppure Stranger Things ha fatto cambiare idea a Netflix sui cinema: sebbene la proiezione dell'ultimo episodio della serie televisiva nelle sale americane abbia ottenuto ottimi riscontri, l'azienda continuerà a portare avanti la propria strategia per quanto concerne la distribuzione cinematografica.

Non ci sono dati ufficiali sulle vendite dei biglietti, ma pare che il finale di Stranger Things abbia generato fra i 25 e i 30 milioni di dollari di incassi "collaterali", ovverosia legati all'acquisto di cibo e bevande da parte degli spettatori, e facendo alcuni confronti ciò basta a disegnare i contorni di un grande successo.

Non solo: numeri simili confermano che quando un evento viene percepito come tale, il pubblico è ancora ben disposto a recarsi nelle sale, pur consapevole che ciò che andranno a vedere sarà disponibile anche in streaming. Peccato però che a Netflix di questi risvolti non interessi poi molto.

L'azienda ha infatti cercato di valorizzare in qualche modo l'esperienza cinematografica solo e unicamente quando era necessaria a ottenere l'ammissibilità agli Oscar, oppure nell'ambito di operazioni promozionali mirate.