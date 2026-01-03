Alla luce di questi benchmark, è lecito immaginare che Apple abbia mantenuto una configurazione simile a quella dell'M4 Max per quanto concerne il numero di CPU, andando però a migliorare l'efficienza della GPU e aprendo le porte a possibili, ulteriori sviluppi futuri in tal senso.

Capace di offrire prestazioni superiori del 190% rispetto all'M5 base con l'action RPG di CD Projekt RED in presenza del ray tracing, l'M5 Max sarebbe in grado di raggiungere i 125 fps contro i 120 fps di una NVIDIA RTX 5070 Ti in versione laptop e di superare persino le prestazioni di una RTX 5060 desktop.

Stando ai risultati di un benchmark, esiste almeno uno scenario in cui il chip M5 Max di Apple può battere una NVIDIA RTX 5070 Ti laptop , nello specifico con Cyberpunk 2077 eseguito a 1080p e con preset Ultra.

Occhio però all'attendibilità dei test

Non c'è dubbio che il chip M5 di Apple abbia introdotto importanti novità, ma per il momento bisogna prendere con le pinze i risultati del benchmark di cui abbiamo parlato, visto che non è ancora dato sapere come sia stato eseguito in concreto né se l'utente abbia fatto ricorso a tecnologie di upscaling o frame generation.

Del resto Apple stessa ha utilizzato espedienti simili durante le presentazioni ufficiali, mostrando Cyberpunk 2077 a 120 fps su M4 Max ma solo grazie a un uso combinato di upscaling e frame generation, e naturalmente senza path tracing attivo.