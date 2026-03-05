Apple Studio Display e XDR: due chip diversi per prestazioni differenti, stando al firmware

Tra le principali differenze tra i nuovi Studio Display e XDR di Apple troviamo chip diversi, pensati per gestire al meglio le funzionalità avanzate e le esigenze di ciascun modello. Secondo quanto confermato dal nuovo firmware, infatti, sembra vengano utilizzate due versioni del chip A19 . Vediamo di seguito tutti i dettagli.

In ogni caso, per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli concreti, quindi restiamo in attesa e vi aggiorneremo non appena scopriremo tutti i vantaggi di questi chip.

Apple presenta MacBook Neo: il nuovo Mac da 699€ con chip A18 Pro e display Liquid Retina

Sebbene presentino entrambi dei miglioramenti sostanziali rispetto al modello del 2022, ad esempio gli aggiornamenti a fotocamera, microfoni, altoparlanti e Thunderbolt 5, la scelta di questi chip farebbe pensare ad esigenze specifiche. In particolare, la retroilluminazione mini-LED del modello XDR richiede maggiore potenza per funzionare al meglio rispetto alla versione standard.

Sono stati i colleghi di MacRumors a individuare il nuovo firmware dello Studio Display. Secondo quando riportato, il primo adotta un chip A19 standard, mentre lo Studio Display XDR monta un chip A19 Pro , quindi più potente.

Le caratteristiche dei monitor

Si tratta della nuova gamma di monitor esterni, entrambi con schermi da 27 pollici, risoluzione 5120x2880, supporto Thunderbolt 5 fino a 120 Gbps e webcam Center Stage da 12 MP. Come vi abbiamo anticipato, il modello XDR presenta una retroilluminazione mini-LED con 2304 zone di local dimming e luminosità di picco fino a 200 nit in modalità HDR.

Apple Studio Display XDR

Inoltre, questo modello supporta video fino a 120 Hz, mentre il monitor base si ferma a 60 Hz. Il design è praticamente lo stesso, ma tra i principali miglioramenti troviamo anche una maggiore gamma cromatica. La versione XDR supporta anche le immagini diagnostiche DICOM per lo standard medicale. Se siete interessati, è possibile già ordinare i monitor sul sito ufficiale Apple, con l'uscita effettiva prevista per l'11 marzo. Lo Studio Display standard costerà 1.699 euro, mentre l'XDR 3.499 €.