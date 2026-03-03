Disponibile la beta 3 di iOS 26.4 e iPadOS 26.4: vediamo le principali novità

Apple ha distribuito la terza beta di iOS 26.4 e iPadOS 26.4 , una settimana dopo aver fornito la beta 2. Non sono stati introdotti cambiamenti specifici, quindi riepiloghiamo tutte le novità emerse finora.

Le novità

Partiamo dalla funzione Playlist Playground di Apple Music, che consente di generare brani basati sul proprio stato d'animo o attività utilizzando un prompt testuale. Inoltre, la funzione Concerti vicino a te vi permetterà di trovare spettacoli nelle vicinanze. Album e playlist presentano invece un nuovo design con copertine a tutta pagina.

Playlist Playground (Fonte: MacRumors)

Apple Podcast, invece, presenta funzionalità native di podcasting video che renderanno più semplice monetizzare o creare podcast. Come anticipato in precedenza, Apple sta testando anche la crittografia end-to-end per le conversazioni di testo tra utenti Android e iPhone, una novità che però potrebbe non essere destinata al mercato italiano. Ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni concrete.

Stavolta sono presenti tracce di nuove emoji nel codice, secondo quanto scoperto dai colleghi di MacRumors, quindi vi informeremo con ulteriori dettagli. Le prime due versioni beta non ne includevano di nuove, quindi potremmo aspettarci novità a breve.

Infine, la funzione Protezione Dispositivo Rubato è attiva di default su tutti gli iPhone e non è più opzionale. Inoltre, richiede un'autenticazione aggiuntiva tramite Face ID o Touch ID per accedere all'app Password e altro ancora.