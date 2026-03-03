Silent Hill: Townfall ci porta negli uffici di Screen Burn con un video diario

Il nuovo video diario di Silent Hill: Townfall ci porta negli uffici di Screen Burn, il team di sviluppo scozzese che si sta occupando di realizzare il gioco e che in precedenza ha confezionato titoli come Super Arc Light, Stories Untold e Observation.

"L'idea di essere inseriti in questa lista è un vero onore", ha detto il lead game designer Graeme McKellan. Dopo l'uscita di Observation, il team stava valutando il da farsi quando è arrivata una telefonata da Annapurna Interactive che gli chiedeva cosa avrebbero potuto fare con Silent Hill.

"Ci ha letteralmente congelati. Non è un'opportunità che pensavamo ci sarebbe mai capitata, ma abbiamo capito subito che la volevamo", ha spiegato McKellan, ribadendo la grande importanza di questo franchise e ciò che poteva rappresentare per il team.

Dopodiché lo studio ha realizzato un pitch fortemente legato alla visione di Screen Burn e lo ha presentato a Konami, ricevendo immediatamente una risposta positiva e piena fiducia.