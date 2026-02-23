Akira Yamaoka non ha scritto le musiche di Silent Hill: Townfall, ma per un buon motivo

Pare che il maestro Akira Yamaoka, l'uomo cui dobbiamo la colonna sonora della maggior parte dei Silent Hill, compresi i primi due capitoli originali, non si occuperà delle musiche di Silent Hill: Townfall. Il motivo? Starebbe già lavorando alle musiche del remake di Silent Hill 1, sviluppato da Bloober Team, con cui ha già collaborato al remake di Silent Hill 2.
Un altro Silent Hill
La notizia arriva da un utente verificato del subreddit r/silenthill, che ha spiegato gli impegni attuali di Yamaoka, dopo aver raccontato di averlo incontrato. Quindi sarebbe stato il maestro stesso a fargli presenti i suoi impegni attuali.
Chiaramente non c'è ancora una conferma ufficiale sulla partecipazione di Yamaoka ai lavori di Silent Hill 1 remake, anche se ci sembra la scelta più logica da parte sua e di Konami, vista l'ambientazione dell'altro.
Silent Hill: Townfall racconta la storia di Simon Ordell, che viene richiamato sull'isola di St. Amelia, in Scozia, per "sistemare le cose". Siamo nel 1996 e qui scopre una città che giace silenziosa avvolta da una fitta nebbia, dove c'è qualcosa di indicibile in agguato.
Avventurandosi più a fondo, ansioso di comprendere la propria connessione con quel luogo e i suoi abitanti, Simon inizia a svelare i frammenti di un passato che riaffora in modo violento e drammatico.
Silent Hill: Townfall è previsto per il 2026, su PC e PlayStation 5. Attualmente non sono state annunciate altre piattaforme.