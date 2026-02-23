Akira Yamaoka non ha scritto le musiche di Silent Hill: Townfall, ma per un buon motivo

Pare che il maestro Akira Yamaoka , l'uomo cui dobbiamo la colonna sonora della maggior parte dei Silent Hill, compresi i primi due capitoli originali, non si occuperà delle musiche di Silent Hill: Townfall . Il motivo? Starebbe già lavorando alle musiche del remake di Silent Hill 1 , sviluppato da Bloober Team, con cui ha già collaborato al remake di Silent Hill 2.

Un altro Silent Hill

La notizia arriva da un utente verificato del subreddit r/silenthill, che ha spiegato gli impegni attuali di Yamaoka, dopo aver raccontato di averlo incontrato. Quindi sarebbe stato il maestro stesso a fargli presenti i suoi impegni attuali.

Chiaramente non c'è ancora una conferma ufficiale sulla partecipazione di Yamaoka ai lavori di Silent Hill 1 remake, anche se ci sembra la scelta più logica da parte sua e di Konami, vista l'ambientazione dell'altro.

Silent Hill: Townfall racconta la storia di Simon Ordell, che viene richiamato sull'isola di St. Amelia, in Scozia, per "sistemare le cose". Siamo nel 1996 e qui scopre una città che giace silenziosa avvolta da una fitta nebbia, dove c'è qualcosa di indicibile in agguato.

Avventurandosi più a fondo, ansioso di comprendere la propria connessione con quel luogo e i suoi abitanti, Simon inizia a svelare i frammenti di un passato che riaffora in modo violento e drammatico.

Silent Hill: Townfall è previsto per il 2026, su PC e PlayStation 5. Attualmente non sono state annunciate altre piattaforme.