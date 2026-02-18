Silent Hill Townfall è un’esclusiva console PS5? Il sito ufficiale sembra confermarlo

Se già la presenza dei soli loghi PlayStation e PC nell'ultimo trailer lasciava intuire questa direzione, ora arriva un'ulteriore conferma dal sito ufficiale , dove le piattaforme indicate sono esclusivamente PS5, Steam ed Epic Games Store. Questo non esclude future conversioni per Xbox e Nintendo Switch 2, che potrebbero essere annunciate in un secondo momento.

Un’esclusiva temporale come il remake di Silent Hill 2?

Se l'esclusività verrà confermata, Silent Hill Townfall rappresenterebbe la seconda partnership tra Konami e Sony dal rilancio del franchise. Come ricorderete, il remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team è stato un'esclusiva temporale PS5 per un anno. Al contrario, Silent Hill f è arrivato fin da subito sia su PlayStation che su Xbox.

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, Silent Hill Townfall è tornato a mostrarsi durante lo State of Play della scorsa settimana, seguito da uno showcase dedicato di Konami, dove è stato confermato che il gioco arriverà nel 2026.

Sviluppato da Screen Burn Interactive e co‑pubblicato da Konami e Annapurna Interactive, il titolo segue Simon Ordell, un uomo che torna sull'isola di St. Amelia per "mettere le cose a posto". L'isola è avvolta da una fitta nebbia e sembra abbandonata, ma sotto la superficie ribolle qualcosa di inquietante. L'avventura è ambientata nel 1996 e si svolge interamente in prima persona, con un mix di esplorazione, fuga, combattimenti frenetici e puzzle narrativi.