Quanto costerà Silent Hill: Townfall? Amazon USA svela la cifra dell'edizione PS5

Ora, ci vuole riprovare con Silent Hill: Townfall , che sarà disponibile nel corso del 2026. Quanto costerà però questo nuovo videogioco? Sarà un classico AAA da 70€ o più? Secondo Amazon USA, no.

Konami sta mantenendo un buon ritmo con la sua saga horror di punta, Silent Hill . Dopo il successo ottenuto col remake di Silent Hill 2, l'editore ha pubblicato anche Silent Hill f, un nuovo capitolo dopo tanti anni, che è stato apprezzato dal pubblico.

Il prezzo di Silent Hill: Townfall

Amazon USA, così come la catena americana Best Buy, ha svelato che Silent Hill: Townfall costerà 50 dollari al lancio, in versione PlayStation 5.

Ovviamente non è detto che sia il prezzo corretto, ma di norma Amazon dispone di queste informazioni in anticipo e, in caso di dubbi, preferisce proporre un prezzo più alto per poi garantire la prenotazione al prezzo minimo (ovvero, dopo che hai prenotato se il gioco va in sconto o il prezzo diminuisce ufficialmente, in automatico anche il costo della tua prenotazione cala senza che tu debba fare nulla).

Al momento della scrittura non è disponibile su Amazon Italia la prenotazione di Silent Hill: Townfall, ma possiamo supporre che i 50 dollari diventeranno come al solito 50€. Inoltre, Amazon USA non indica se ci saranno dei bonus per la prenotazione, ma oramai è la norma e quindi qualcosa sarà probabilmente svelato più avanti.

Ricordiamo che Silent Hill: Townfall è ambientato nel 1996 in una cittadina scozzese, St. Amelia. Il protagonista è Simon Ordell che deve sfruttare la furtività (e la visuale in prima persona) per superare i nemici, con l'aiuto di una piccola televisione portatile, nel mentre cerca di scoprire i misteri di St. Amelia. A sviluppare il gioco è Screen Burn (un team scozzese) e l'editore è Annapurna Interactive, insieme a Konami.

Ricordiamo infine che Konami lancia i saldi di febbraio su Steam: Metal Gear Solid Delta e Silent Hill f sono in forte sconto.