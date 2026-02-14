È il momento giusto per recuperare High on Life prima del suo sequel: 84% di sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile High on Life per PC a 5,60 € invece di 36 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso del codice da riscattare su Steam una volta completato l'acquisto. Ricordiamo che il nuovo capitolo, High on Life 2 è disponibile da ieri, quindi nel frattempo ti suggeriamo di recuperare il primo. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Uno sparatutto esilarante
Si tratta dello sparatutto dal creatore di Rick & Morty, dove dovrai sfruttare le tue pistole parlanti diventando un letale cacciatore di taglie. Esplorerai diversi biomi in tutto il cosmo e dovrai affrontare diversi nemici, grazie alle abilità uniche di ogni pistola. Inoltre, potrai incontrare personaggi unici nel loro genere, nonché collezionare un'ampia gamma di tecnologie aliene.
Alcune situazioni ed easter egg sapranno lasciarti a bocca aperta, ma aspettati un combattimento ripetitivo e un comparto tecnico limitato in alcuni punti. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.