Il team di High on Life 2 vede PS5 come piattaforma principale, nonostante gli accordi con Xbox

Il CEO di Squanch Games, Mike Fridley, ha dichiarato che PS5 rappresenta la piattaforma principale per la serie High on Life, nonostante gli accordi di esclusività e la presenza nel catalogo Game Pass legati a Microsoft.

Come forse ricorderete, sin dal lancio il primo High on Life è stato percepito come un titolo fortemente associato all'ecosistema Xbox: pubblicato nel dicembre 2022 come esclusiva console per Xbox Series X|S e One, è arrivato su Game Pass al day one e senza alcuna indicazione di future versioni PlayStation. Le edizioni PS4 e PS5 sono infatti arrivate solo nel luglio 2023, con oltre sei mesi di ritardo. Nonostante la spinta mediatica e gli accordi con Xbox, i numeri si sono rivelati superiori su PlayStation.

"Sorprendentemente, anche dopo aver pubblicato il gioco più tardi su PS4 e PS5 per via di una clausola di esclusività detenuta da Microsoft, PlayStation è ancora la nostra piattaforma principale", ha dichiarato Fridley in un'intervista con TechRadar.