Ghost of Yotei per PC era quasi pronto quando è stato cancellato, per presunte fonti interne

A riportare la questione è DetectiveSeeds, presunto leaker i cui trascorsi non sono molto convincenti ma che di recente si è un po' riscattato con alcune affermazioni rivelatesi corrette sul fronte di Sony e PlayStation, in particolare sulla chiusura di BluePoint e altre questioni.

Con il dietrofront che pare sia stato deciso da Sony sulla conversione di giochi PlayStation per PC , emergono ora alcuni dettagli anche sulla versione PC di Ghost of Yotei , che a quanto pare era quasi pronta nel momento della sua cancellazione .

Una decisione sorprendente

Come abbiamo visto, Bloomberg nei giorni scorsi ha riportato un netto cambio di strategia da parte di Sony nei confronti del PC, con l'intenzione di bloccare la conversione dei grossi titoli single player su piattaforma Windows pur mantenendo intatti i progetti multiplayer e live service.



Non c'è stata alcuna conferma da parte di Sony ma, da tale report, la questione è stata presa praticamente per certa e riguarderebbe peraltro la cancellazione di Ghost of Yotei e Saros in versione PC.

Il primo dei due titoli, in particolare, sembrava aver raggiunto uno stato molto avanzato di sviluppo, tanto da essere quasi pronto: il leaker ha riferito che tutte e quattro le fonti interpellate sarebbero rimaste stupite dalla cancellazione di Ghost of Yotei in versione PC, proprio perché il lavoro era praticamente quasi concluso.

"Non erano sorpresi dalla cancellazione di Saros, ma tutti e quattro pensavano che il port di Ghost of Yotei sarebbe comunque uscito visto quanto era avanti con lo sviluppo".

Inoltre, l'idea sembrava essere anche "incrementare la quantità di giocatori in vista di Legends", che è la parte multiplayer del gioco, la quale in effetti avrebbe giovato di un'espansione su altre piattaforme.