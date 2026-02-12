Ghost of Yotei Leggende ha una data di uscita ufficiale su PS5

Durante lo State of Play è stata annunciata la data di uscita di Ghost of Yotei Leggende, l'espansione dell'ultimo episodio della serie firmata Sucker Punch, che sarà disponibile su PS5 a partire dal prossimo 10 marzo.
Un'esperienza multiplayer cooperativa sulla falsariga di quella già realizzata per Ghost of Tsushima, Leggende affonderà ancora una volta le proprie radici nel folklore giapponese, trasportandoci in una dimensione oscura e sovrannaturale, fra spiriti vendicativi e guerrieri imbattibili.
Nell'espansione ogni giocatore potrà scegliere una classe ispirata agli archetipi del Giappone feudale, cercando una sinergia fra le diverse abilità dei personaggi al fine di sopravvivere alle ondate sempre più numerose di nemici e alle missioni con obiettivi multipli da completare.
Gli scenari di Ghost of Yotei Leggende includono montagne innevate, foreste avvolte dalla nebbia, villaggi maledetti e altri luoghi caratterizzati da una resa artistica molto ispirata, che punta a coinvolgerci nelle atmosfere di un'ambientazione sempre affascinante.
Un'espansione molto attesa
Annunciato lo scorso agosto alla Gamescom, Ghost of Yotei Leggende ci permetterà di sbloccare nuove armi ed equipaggiamento man mano che supereremo le sfide che ci verranno proposte, e naturalmente non mancherà un Photo Mode con cui immortalare i momenti migliori di questa esperienza.
Il sistema di combattimento di Leggende riprenderà il solido impianto già apprezzato all'interno della serie, introducendo anche poteri magici e tecniche speciali che punteranno a enfatizzare gli aspetti fantasy e sovrannaturali del pacchetto, in contrapposizione alla campagna principale.