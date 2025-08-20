Ghost of Yotei Leggende svela le modalità, le classi e alcuni nemici

È prevista per il 2026 e includerà molti interessanti contenuti, stando alle ultime novità condivise dagli autori.

Durante la presentazione dell'Opening Night Live della Gamescom 2025, sul palco di Geoff Keighley c'è stato spazio per vedere Ghost of Yotei , la ventura esclusiva PS5 di Sucker Punch. La parte più interessante del trailer è stata la conferma che anche a questo giro sarà pubblicata la modalità online Leggende .

I primi dettagli su Ghost of Yotei Leggende

Prima di tutto, viene confermato come già sospettavamo che la modalità sarà pubblicata come contenuto gratuito per tutti i possessori del gioco base. Inoltre, viene spiegato che Leggende di Ghost of Yotei includerà missioni narrative per due giocatori insieme a missioni ad obiettivo per un massimo di quattro giocatori, in modo simile a quanto fatto con Tsushima.

Avremo poi accesso a quattro diverse classi, ma non è ancora stato precisato quali siano le specializzazioni di tali personaggi: possiamo supporre che saranno simili al passato, con abilità uniche e stili di combattimento dedicati.

Per quanto riguarda i nemici, avremo a che fare con i "Sei di Yotei", ovvero gli avversari della protagonista del gioco single player, ma in Leggende vedremo la loro versione demoniaca. Ci saranno anche nuove tipologie di nemici. Poco sopra potete vedere alcune concept art di altissima qualità.

Se ancora non l'avete visto, vi suggeriamo di dare un'occhiata al trailer di Ghost of Yotei Leggende della Gamescom 2025.