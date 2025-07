Ghost of Yotei ci farà "viaggiare avanti e indietro nel tempo" con la sola pressione di un tasto

Dovremo in altre parole ripartire da capo e scoprire chi è la nuova protagonista e, per farlo, potremo " viaggiare nel tempo ". Il team ne ha parlato nel dettaglio in una intervista con IGN USA.

Ghost of Yotei arriverà su PS5 il 2 ottobre 2025 e ci permetterà di vivere una nuova avventura d'azione a mappa aperta; pur essendo una sorta di "seguito" di Ghost of Tsushima, lo è solo a livello spirituale visto che siamo in un nuovo periodo storico, in una nuova regione del Giappone e nei panni di un nuovo personaggio, Atsu.

Le parole di Sucker Punch sui "viaggi nel tempo" di Ghost of Yotei

IGN USA ha chiesto: "Uno dei momenti più interessanti allo State of Play è stato il passaggio senza interruzioni dal presente al passato di Atsu, quando si guarda attorno in ciò che è rimasto della sua casa; poi la vedi rivivere quelle memorie del passato con la semplice pressione di un tasto. Mi domando da dove è venuta questa idea, se è qualcosa di legato a specifici luoghi nel mondo di gioco, ci sarà quindi un'area dove chiaramente è possibile tornare al passato? O è qualcosa che dobbiamo scoprire da soli?"

La risposta è stata: "In Ghost of Yotei ci sono un po' di luoghi nel mondo che Atsu può visitare nei quali sono presenti molti ricordi della sua giovinezza. Alla sola pressione di un pulsante puoi andare indietro nel tempo e controllare l'Atsu bambina, puoi giocare nei suoi panni mentre interagisce con suo fratello, i genitori e altre persone in Ezo".

"Volevamo che potessi controllarla in formato bambina, così che potessi comprendere come era la sua vita, che potessi vivere in prima persona quella esperienza, e ovviamente perché questo ti mostra cosa ha perso. È una funzione che amiamo veramente perché il giocatore è in comando, può premere un pulsante e viaggiare nel tempo e vedere come era a quei tempi, poi premere di nuovo e vedere com'è ora, mettendo a fianco la sua casa della giovinezza con ciò che è rimasto, dopo che il tempo e la mancanza di cura l'hanno rovinata: è diventata una rovina. In questo modo puoi vedere il prima e dopo delle sue esperienze."

