Ghost of Yotei: il pre-order è attualmente in sconto su Amazon, risparmia sulla prossima esclusiva PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta davvero molto allettante e interessante: si tratta di una promozione che prevede uno sconto attivo del 14% sul pre-order di Ghost of Yotei che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 69,90€. Effettua il pre-order del gioco a prezzo scontato direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Ghost of Yotei è il sequel dell'apprezzatissimo Ghost of Tsushima, titolo targato Sucker Punch che ha rappresentato il canto del cigno di PS4, risultando essere uno dei titoli della precedente generazione più amati in assoluto dalla community Sony e non solo.