Lo smartphone Motorola moto e15 è perfetto per chi vuole spendere pochissimo: in offerta su Amazon

Le caratteristiche dello smartphone Motorola moto e15

Il Motorola moto e15 dispone di 2GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, sufficiente per salvare un po' di immagini e video inviati da famigliari e amici. Dispone di una fotocamera da 32 MP con funzionalità IA e una batteria di lunga durata da 5200 mAh.

Lo smartphone Motorola moto e15

Lo schermo è di buone dimensioni, 6.67 pollici HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e un vetro resistente ai danni di grado Corning Gorilla Glass 3, così da evitare rotture in caso di semplici cadute accidentali da basse altezze. Lo schermo ha un buon grado di luminosità anche all'aperto, per rendere facile l'utilizzo. Ovviamente non è un dispositivo per chiunque, ma è perfetto per le persone che non vogliono spendere molto, per i piccolissimi che devono avere uno smartphone e per le persone anziane che non vogliono gli smartphone "per vecchi".