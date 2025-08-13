Gears of War: Reloaded per PS5 è al prezzo minimo garantito con la prenotazione di Amazon

Agosto è un mese più denso di uscite di quanto ci si potrebbe aspettare e segna anche l'arrivo di una saga storica di Xbox su PlayStation. Gears of War: Reloaded è infatti in arrivo su PlayStation 5 anche in formato fisico e potete fare la prenotazione tramite Amazon al prezzo minimo garantito, attualmente 40,90€. La data di uscita è fissata per il 26 agosto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione a "prezzo minimo garantito" significa che facendo ora il preordine, in caso venga fatto uno sconto al videogioco questo sarà applicato anche alla vostra prenotazione senza che voi dobbiate eseguire alcuna azione.
Che cosa è incluso in Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded è la versione rimasterizzata del primo titolo di Gears of War, compresi tutti i contenuti successivi al lancio del titolo originale, tra cui una campagna bonus, mappe multiplayer, personaggi e cosmetici. Ovviamente il tutto è stato potenziato graficamente con asset in 4K, texture rimasterizzate, nuovi sistemi di illuminazione, ombre, riflessi, con anche l'HDR e il supporto a Dolby Atmos.
Inoltre, i tempi di caricamento sono stati ridotti e la frequenza di aggiornamento è variabile, con supporto a 120 FPS nella modalità multigiocatore. La versione PS5 supporta il cross-play con PC e Xbox, per giocare con gli amici di qualsiasi piattaforma.