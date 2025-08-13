Gears of War: Reloaded per PS5 è al prezzo minimo garantito con la prenotazione di Amazon

Agosto è un mese più denso di uscite di quanto ci si potrebbe aspettare e segna anche l'arrivo di una saga storica di Xbox su PlayStation. Gears of War: Reloaded è infatti in arrivo su PlayStation 5 anche in formato fisico e potete fare la prenotazione tramite Amazon al prezzo minimo garantito, attualmente 40,90€. La data di uscita è fissata per il 26 agosto . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione a " prezzo minimo garantito " significa che facendo ora il preordine, in caso venga fatto uno sconto al videogioco questo sarà applicato anche alla vostra prenotazione senza che voi dobbiate eseguire alcuna azione.

Che cosa è incluso in Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded è la versione rimasterizzata del primo titolo di Gears of War, compresi tutti i contenuti successivi al lancio del titolo originale, tra cui una campagna bonus, mappe multiplayer, personaggi e cosmetici. Ovviamente il tutto è stato potenziato graficamente con asset in 4K, texture rimasterizzate, nuovi sistemi di illuminazione, ombre, riflessi, con anche l'HDR e il supporto a Dolby Atmos.

Inoltre, i tempi di caricamento sono stati ridotti e la frequenza di aggiornamento è variabile, con supporto a 120 FPS nella modalità multigiocatore. La versione PS5 supporta il cross-play con PC e Xbox, per giocare con gli amici di qualsiasi piattaforma.