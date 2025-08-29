1

Gears of War: Reloaded raggiunge quota un milione di giocatori: vuole “mettere fine alla console war”

A tre giorni dal debutto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Game Pass, Gears of War: Reloaded ha raggiunto quota un milione di giocatori.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/08/2025
Marcus Fenix in Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded ha raggiunto quota 1 milione di giocatori, a soli tre giorni dal lancio su PC, Xbox, Game Pass e PS5.

La conferma è arrivata dall'account X ufficiale della serie, con un messaggio che parla di "mettere fine alla console war", ponendo l'enfasi sull'enorme importanza del debutto della serie, considerato uno dei simboli dell'identità di Xbox, su una console PlayStation, rompendo una barriera che fino a pochi anni fa sembrava invalicabile.

Un'ottimo punto di partenza per iniziare la serie Gears of War

Gears of War: Reloaded si presenta come una versione aggiornata e completamente tirata a lucido del primo capitolo della serie e rappresenta quindi un ottimo punto di partenza per i giocatori PS5 e, in generale, per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al franchise.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Questa riedizione vanta un comparto tecnico aggiornato con texture in 4K, illuminazione globale migliorata, riflessi realistici, HDR, audio 3D e supporto a NVIDIA DLSS. Lato gameplay il gioco rimane assolutamente fedele all'originale, proponendo una campagna ricca d'azione da giocare in solitaria o in co-op e modalità multiplayer adrenaliniche.

