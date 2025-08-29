Gears of War: Reloaded raggiunge quota un milione di giocatori: vuole “mettere fine alla console war”

Gears of War: Reloaded ha raggiunto quota 1 milione di giocatori, a soli tre giorni dal lancio su PC, Xbox, Game Pass e PS5.
La conferma è arrivata dall'account X ufficiale della serie, con un messaggio che parla di "mettere fine alla console war", ponendo l'enfasi sull'enorme importanza del debutto della serie, considerato uno dei simboli dell'identità di Xbox, su una console PlayStation, rompendo una barriera che fino a pochi anni fa sembrava invalicabile.
Un'ottimo punto di partenza per iniziare la serie Gears of War
Gears of War: Reloaded si presenta come una versione aggiornata e completamente tirata a lucido del primo capitolo della serie e rappresenta quindi un ottimo punto di partenza per i giocatori PS5 e, in generale, per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al franchise.
Questa riedizione vanta un comparto tecnico aggiornato con texture in 4K, illuminazione globale migliorata, riflessi realistici, HDR, audio 3D e supporto a NVIDIA DLSS. Lato gameplay il gioco rimane assolutamente fedele all'originale, proponendo una campagna ricca d'azione da giocare in solitaria o in co-op e modalità multiplayer adrenaliniche.