Il Trofeo di Platino di Gears of War: Reloaded ha il sapore di una promessa: "La tua avventura è finita, per ora..." recita la descrizione dell'achievement, ed è impossibile non immaginare che faccia riferimento all'arrivo di altri episodi della serie sulla console Sony.

Quali episodi, esattamente? L'ipotesi più probabile è che il prossimo capitolo a debuttare su PS5 sia l'atteso prequel Gears of War: E-Day, in uscita nel corso del 2026, sebbene non siano ancora stati fatti annunci in merito da parte di Microsoft.

Uno scenario più suggestivo ma meno probabile vedrebbe invece la presentazione di un remake di Gears of War 2 e/o di Gears of War 3 con caratteristiche del tutto simili all'appena lanciata edizione Reloaded, ma finora neppure i rumor hanno menzionato nulla di simile.

Ciò di cui siamo ragionevolmente convinto è che l'esordio di Gears of War: Reloaded su PlayStation 5 non sia stato che l'inizio di una collaborazione destinata a produrre grandi risultati.