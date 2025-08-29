Il cosplay di Caitlyn da Arcane firmato Kalinka Fox è pronto a una nuova misssione

Il cosplay di Caitlyn Kiramman realizzato da Kalinka Fox riprende in maniera fedele i tratti del celebre personaggio della serie animata Arcane, che si pone indubbiamente come una delle figure più affascinanti del cast.

Nata in una delle famiglie più influenti di Piltover, Caitlyn è cresciuta in un ambiente di agio e privilegi, dimostrando però fin da giovane una forte passione per la giustizia e un grande desiderio di proteggere i più deboli.

Distante dagli intrighi politici della sua classe sociale, ha dunque scelto di diventare un Enforcer, membro delle forze di sicurezza della città, con l'obiettivo di proteggere Piltover dalle minacce interne ed esterne.

Il personaggio di Caitlyn si distingue in modo interessante rispetto agli altri della serie: pur appartenendo all'elite, non rimane indifferente di fronte alle ingiustizie subite dagli abitanti di Zaun, la città sotterranea e degradata in costante conflitto con Piltover.