I giochi “gratis” del PlayStation Plus Essential di gennaio sono stati svelati

Sony ha annunciato i giochi mensili del PlayStation Plus Essential in arrivo a gennaio , che tutti gli abbonati potranno riscattare e aggiungere alla propria libreria digitale senza costi aggiuntivi. Saranno disponibili per gli iscritti a qualsiasi tier del servizio a partire dalla mattina del 6 gennaio .

Scopriamo le novità di gennaio del PlayStation Plus Essential

Tutti i giochi sopraelencati saranno disponibili fino al 2 febbraio, dopodiché verranno sostituiti dalla nuova line-up di luglio del tier Essential. Facciamo una panoramica delle nuove aggiunte.

Partiamo da Need for Speed Unbound, il capitolo più recente della storica serie racing di EA, sviluppato da Criterion Games. Ambientato nella vibrante città di Lakeshore, il gioco fonde corse ad alta velocità con un'estetica unica che mescola grafica realistica e animazioni in stile graffiti, creando un look immediatamente riconoscibile. Il cuore dell'esperienza è la modalità storia, incentrata su una scalata nel mondo delle corse clandestine: ogni gara vinta permette di accumulare denaro, potenziare l'auto e prepararsi al grande evento finale. Il titolo propone un parco auto è ricco e personalizzabile in ogni dettaglio, dal tuning meccanico alle modifiche estetiche più estreme. Le gare online completano l'offerta, permettendo di sfidare altri giocatori in eventi competitivi e playlist dedicate. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Need for Speed Unbound.

Disney Epic Mickey: Rebrushed è il remake moderno del celebre platform uscito nel 2010 su Wii. Il gioco ripropone l'avventura di Topolino in una versione completamente rinnovata, con grafica aggiornata, animazioni più fluide e controlli migliorati, mantenendo intatto il fascino dell'opera originale. Il protagonista viene catapultato in Rifiutolandia, un mondo oscuro e malinconico costruito a partire da vecchi personaggi e ambientazioni dimenticate della storia Disney. Armato di pennello e solvente, Topolino può plasmare l'ambiente circostante, restaurando scenari o cancellando ostacoli, in un gameplay che combina platform 3D ed esplorazione. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione.

Ultimo, ma non per importanza, Core Keeper è un'avventura sandbox con visuale dall'alto, in cui esploriamo un enorme mondo sotterraneo ricco di misteri, risorse e creature ostili. Nei panni di un esploratore risvegliato accanto a un antico nucleo energetico, dovremo addentrarci in caverne create proceduralmente alla ricerca di materiali, tesori e segreti, costruendo passo dopo passo la tua base nel cuore della terra. Il gameplay combina esplorazione, crafting, agricoltura, combattimenti e progressione del personaggio, offrendo grande libertà nel modo in cui affrontare l'avventura. Inoltre, può essere giocato in solitaria oppure in cooperativa fino a otto giocatori, trasformando l'esperienza in un viaggio condiviso con gli amici.

Che ne pensate, siete soddisfatti dei giochi mensili del PlayStation Plus in arrivo per la Befana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.