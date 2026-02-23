Il gioco di punta di PS Plus Essential di marzo 2026 è stato svelato da un leak

Il noto leaker billbil-kun , che da anni rivela in modo accurato le ultime novità su PS Plus e non solo, ha infatti condiviso alcuni dettagli tramite le pagine di dealabs.

Il gioco di PS Plus Essential di marzo 2026

Secondo la fonte, il gioco gratuito di PS Plus Essential di marzo 2026 più "importante" sarà PGA Tour 2K25, ovvero il gioco di golf di Take-Two Interactive. Ovviamente ci saranno altri giochi che potranno essere anche più interessanti di questo, a seconda dei gusti della singola persona, ma dal punto di vista di Sony questo sarà il titolo più importante della selezione del prossimo mese.

Ovviamente bisogna dare per scontato che billbil-kun abbia ragione, ma come già indicato sono oramai anni che il leaker condivide informazioni corrette, sia in ambito videoludico che tecnologico, quindi è davvero difficile non credergli sulla parola.

Ricordiamo infine che c'è già un gioco confermato a marzo per PS Plus, in modo ufficiale.