Volete giocare Marvel's Spider-Man 2 su PS Plus? Fermi! Scaricate questo DLC gratuito prima

Sono da poco disponibili i nuovi giochi di PS Plus Extra, su PS4 e PS5, e sono molto interessanti. In particolar modo, i giocatori di PlayStation 5 possono ora finalmente divertirsi con le avventure di Peter Parker e Miles Morales all'interno di Marvel's Spider-Man 2.
Se anche voi volete iniziare a giocare, sappiate che tramite PS Store potete scaricare un DLC gratuito (accessibile per tuti, non solo per gli abbonati) che include alcuni bonus non fondamentali ma interessanti.
Il DLC di Marvel's Spider-Man 2 (ma non solo)
Tramite questa pagina del PS Store, potete trovare il "Pacchetto costumi Fly e Fresh Marvel's Spider-Man 2" che include non solo due costumi per i due personaggi giocabili di Marvel's Spider-Man 2, ma anche dieci adesivi e due cornici per la modalità foto. Queste tute sono state realizzate dal progetto non-profit Gameheads, che ha l'obiettivo di offrire opportunità di successo nell'industria dei videogiochi a giovani indigenti e appartenenti a minoranze etniche.
Come potete vedere nell'immagine qui sopra, si tratta di due costumi molto vistosi, che potrebbero non piacere a tutti, ma non si dice mai di no a un DLC gratuito, soprattutto se vi piace usare la modalità fotografica.
Non è però tutto, perché c'è un altro gioco di PS Plus Extra che dispone di contenuti aggiuntivi gratuiti: parliamo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e del "Lancio Pacchetto per aspiranti Rider" che propone Medicina (x10), Amuleto raccolta (x3), Amuleto fortuna (x3) e Ciambella di Mahana (x10). Si tratta di una manciata di oggetti aggiuntivi che possono darvi una mano nelle prime fasi.
Parlando più in generale di PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di febbraio.