Volete giocare Marvel's Spider-Man 2 su PS Plus? Fermi! Scaricate questo DLC gratuito prima

Sono da poco disponibili i nuovi giochi di PS Plus Extra , su PS4 e PS5, e sono molto interessanti. In particolar modo, i giocatori di PlayStation 5 possono ora finalmente divertirsi con le avventure di Peter Parker e Miles Morales all'interno di Marvel's Spider-Man 2.

Il DLC di Marvel's Spider-Man 2 (ma non solo)

Tramite questa pagina del PS Store, potete trovare il "Pacchetto costumi Fly e Fresh Marvel's Spider-Man 2" che include non solo due costumi per i due personaggi giocabili di Marvel's Spider-Man 2, ma anche dieci adesivi e due cornici per la modalità foto. Queste tute sono state realizzate dal progetto non-profit Gameheads, che ha l'obiettivo di offrire opportunità di successo nell'industria dei videogiochi a giovani indigenti e appartenenti a minoranze etniche.

I costumi Fly e Fresh di Marvel's Spider-Man 2

Come potete vedere nell'immagine qui sopra, si tratta di due costumi molto vistosi, che potrebbero non piacere a tutti, ma non si dice mai di no a un DLC gratuito, soprattutto se vi piace usare la modalità fotografica.

Non è però tutto, perché c'è un altro gioco di PS Plus Extra che dispone di contenuti aggiuntivi gratuiti: parliamo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e del "Lancio Pacchetto per aspiranti Rider" che propone Medicina (x10), Amuleto raccolta (x3), Amuleto fortuna (x3) e Ciambella di Mahana (x10). Si tratta di una manciata di oggetti aggiuntivi che possono darvi una mano nelle prime fasi.

Parlando più in generale di PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di febbraio.