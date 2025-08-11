Marvel's Spider-Man 2 diventa "iper-realistico" con questa mod per l'illuminazione

Marvel's Spider-Man 2 è un gioco notevole sotto svariati punti di vista, iniziando dal gameplay che fonde le capacità uniche dei due Uomo Ragno e arrivando fino alla grafica, estremamente curata come da tradizione di Insomniac Games. Ovviamente c'è sempre modo di fare un po' di più, perlomeno se si è su PC ed è possibile sfruttare le mod , come quelle che Beyond Dreams ci mostra nel suo nuovo video.

Il video della mod "iper-realistica" di Marvel's Spider-Man 2

Beyond Dreams ci spiega che questa "Lighting Mod" introduce svariate migliorie, a cominciare da un potenziamento dell'illuminazione globale e dell'occlusione ambiente: per farlo è stato usato Reshade e lo shader "Complete RT", ovvero la tecnologia più avanzata disponibile al momento che sfrutta la tecnologia ReSTIR G.I. (in caso vi interessi, sappiate che è disponibile in formato gratuito sul canale Discor di Niceguy, il link è nella descrizione del video su YouTbe)

Beyond Dreams ha dato un tocco cinematografico aggiuntivo al gameplay, precisamente migliorando l'esposizione della modalità SDR usando il "Nicehancer" e aggiungendo anche una Profondità di campo dinamica e un nuovo Color Grading, che è un po' il suo tocco personale.

Il risultato finale è che Marvel's Spider-Man 2 gira in 8K usando il DLSS 4 e una RTX 5090, in combinazione con una Intel 14700K e una RAM da 32 GB. Vi suggeriamo poi di vedere anche come Assassin's Creed Mirage si trasforma con questo pacchetto di mod.