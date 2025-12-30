Microsoft Flight Simulator 2024 promosso su PS5 da Digital Foundry, ma la versione PS5 Pro lascia a desiderare

Microsoft Flight Simulator 2024 è "atterrato" il mese scorso anche su PS5 e ora è finito sotto la lente d'ingrandimento degli esperti Digital Foundry , che hanno analizzato il lavoro svolto da Asobo Studio per portare la serie su piattaforme PlayStation.

Niente installazione completa su PS5 e scarse migliorie su Pro

Come evidenziato nell'analisi, su PS5 l'installazione base di Microsoft Flight Simulator 2024 pesa appena 28 GB, perché quasi tutto il mondo di gioco, come edifici, aeroporti e geometrie del terreno, viene caricato in streaming tramite internet. Il sistema funziona bene, ma la qualità dipende inevitabilmente dalla connessione, con il pop‑in che può variare sensibilmente e rendere difficili confronti precisi con le altre piattaforme.

A differenza di Xbox, però, su PS5 non è possibile scaricare localmente i pacchetti del mondo, una funzione utile che permette di aver già installati su SSD buona parte dei dati in modo da non dipendere troppo dallo streaming e quindi limitare il pop-in, ma molto pesante in termini di spazio (fino a 480 GB su Series X) e non alla portata di tutti. È l'unica vera mancanza rispetto alla console Microsoft.

Sul piano grafico, PS5 e PS5 Pro condividono quasi tutte le impostazioni: riflessi in screen‑space con gli stessi artefatti, ombre rasterizzate e assenza di ray tracing, nonostante quest'ultimo sia indicato nella pagina dedicata del sito PlayStation. PS5 Pro si distingue solo per la risoluzione più alta, che passa da 1440p a 1800p prima della ricostruzione in 4K tramite TAA, preferito al PSSR (la tecnologia di upscaling proprietaria di Sony). La maggiore conta dei pixel rende l'immagine leggermente più nitida, ma lo shimmering resta evidente come sulle altre piattaforme. Anche la draw distance risulta un po' migliore su PS5 Pro, pur restando influenzata dalla banda disponibile. Non esistono modalità grafiche selezionabili, per quanto un preset Performance sarebbe stato gradito, e le differenze visive complessive restano minime.

A proposito di prestazioni, PS5 e PS5 Pro si comportano in modo molto simile a Series X. Con un display a 60Hz il gioco resta bloccato a 30 fps, ma nelle città più dense il frame‑rate può scendere stabilmente nei 20 fps, con qualche accenno di tearing. Con un monitor a 120Hz e VRR il limite sale a 60 fps, ma nella pratica le console oscillano tra 30 e 40 fps, raggiungendo valori più alti solo guardando il cielo. Le differenze tra PS5 Pro e Series X sono marginali: in alcuni scenari Xbox mantiene un vantaggio di circa 1 fps, in altri è la Pro a fare leggermente meglio, ma senza cambiamenti sostanziali. Il motivo è semplice: tutte e tre le piattaforme condividono lo stesso collo di bottiglia, la CPU.