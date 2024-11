Microsoft Flight Simulator 2024, la recensione del visionario simulatore di volo di Asobo Studio

Evidentemente non soddisfatti delle vette raggiunte allora, Jorg Neumann e tutti i ragazzi di Asobo hanno deciso di aumentare d'altitudine con Microsoft Flight Simulator 2024, un simulatore stand-alone che ha l'obiettivo dichiarato di colmare tutte le lacune del predecessore . Come sarà andata? Scopriamo nella nostra recensione.

Ad essere per nulla intimorito dalla parabola di Icaro è però Asobo Studio, che già quattro anni fa aveva disattivato ogni avviso di stallo per consegnarci un simulatore di volo supportato da una tecnologia - quella del cloud - che nessuno aveva mai ancora provato ad implementare nello sviluppo di un videogioco. Il risultato? Panorami mozzafiato e un realismo senza precedenti , tutto disponibile anche su console Xbox, sfiorando un pubblico ancora completamente impreparato alla bellezza del volo.

Tanto nuovo materiale quindi, ma non è mancata l'attenzione per la fascia più esigente della community. Asobo ha incrementato il numero di superfici con cui interagiscono i flussi d'aria, ha migliorato la simulazione in tantissimi aspetti e ha integrato un tablet nel gioco per la pianificazione del volo, cosa che in passato era delegata a servizi esterni, spesso in abbonamento.

Il gioco gode inoltre di tutte le aggiunte realizzate per l'ultimo Flight Simulator, il che significa non solo che saranno presenti fin dal lancio gli elicotteri e gli alianti, ma anche innumerevoli nuovi aerei e alcune proposte inedite, come le mongolfiere e i dirigibili. Il team guidato da Neumann propone anche due modalità di gioco nuove di zecca : World Photographer è quella che vuole approfittare di questo impressionante livello di dettaglio e vi porterà a fotografare alcuni panorami mozzafiato in specifiche condizioni, mentre la Challenge League è banalmente il vecchio sistema di sfide, adesso suddiviso in divisioni classificate che potranno essere scalate realizzando i migliori punteggi settimanali nelle sfide a disposizione.

Bene, Microsoft Flight Simulator 2024 nasce con l'obiettivo di colmare tutte queste lacune, conservando allo stesso tempo quegli elementi tecnologici che lo avevano reso un simulatore così avanzato già quattro anni fa. La novità principale, non a caso, è rappresentata dalla modalità carriera, ma sono tantissime le novità apportate in tutti i campi della simulazione. In questa edizione è finalmente possibile scendere dall'aereo e interagire con gli elementi del velivolo, che si tratti di manutenzione o check pre-volo, ma anche solo per farsi una passeggiata nella natura, adesso che Asobo ha portato alle stelle il livello di dettaglio del terreno.

Quando ci eravamo trovati a trattare l'edizione 2020 di Flight Simulator, erano ben poche le critiche che si potevano muovere a quel prodotto. Un simulatore che, per la prima volta nella storia del videogioco, consegnava nelle mani dei suoi piloti l'intero globo terrestre, un " gemello virtuale " replicato in scala 1:1, liberamente esplorabile a bordo del proprio aeromobile preferito.

La gamification che mancava

Ma come dicevamo, la novità sostanziale di questo capitolo che, vi ricordiamo, è del tutto indipendente, è indubbiamente rappresentata dalla modalità carriera.

La carriera di Microsoft Flight Simulator 2024 è quello che i giocatori avevano sempre sognato in un simulatore

La carriera permette in sostanza di vivere il proprio viaggio all'interno dell'universo dell'aviazione civile, sbloccando progressivamente nuovi brevetti e ottenendo una manciata di specializzazioni, per svolgere un totale di 17 professioni diverse che si faranno naturalmente via via più complesse man mano che si accumuleranno ore di gioco. La cosa davvero impressionante è che Asobo sembra aver pensato davvero a tutto: si parte con i voli panoramici per il turismo, si passa a quelli per il trasporto di paracadutisti o merci, si arriva ai voli charter per i VIP e si conclude in bellezza con i salvataggi, il trasporto cargo, la lotta aerea antincendio e i voli di ricerca scientifica. Sì, proprio quelli all'interno degli uragani.

Ciò che francamente non ci aspettavamo, però, è quanto la carriera sia gamificata, scandita com'è da un sistema di progressione che raggiungerà il suo culmine solo dopo che gli avrete dedicato centinaia di ore di volo. Ottenuto il secondo brevetto, quello da pilota commerciale, sarà possibile ricevere denaro per i propri servizi, anche se almeno all'inizio gli utili saranno sottilissimi dato che ancora non avrete acquistato un velivolo. Al livello 25 si sbloccano però le compagnie private, e noi abbiamo scelto di fondarne una all'aeroporto di Roma Urbe, la magica "Rome Air Experience" dedicata ai voli turistici sui monumenti della città eterna.

Molte delle carriere sfruttano le nuove funzionalità di movimento all'esterno degli aeromobili

Sorvolando il cupolone in compagnia di facoltosi vacanzieri, ci siamo però rapidamente resi conto delle responsabilità che una compagnia privata può implicare. Ogni imprecisione - che si tratti di un atterraggio troppo duro, di uno scorretto uso dei flap, o ancora di un eccessivo richiamo dei freni - produce danni all'aeromobile, che andranno supervisionati con l'intervento di un tecnico, anche obbligatorio dopo un certo numero di ore di volo. E se si precipita? Per fortuna non ci siamo mai trovati nella situazione, ma la buona notizia è che all'acquisto di un aeromobile si firma un'assicurazione, che in base al costo giornaliero copre almeno una percentuale del valore totale del mezzo.

Non possiamo però non individuare nelle unicità del gemello virtuale la vera forza della carriera di Microsoft Flight Simulator 2024. Il suo merito è proprio questo, rendere meno frustrante per il giocatore medio la reiterazione costante dell'esperienza di volo. Ci siamo stancati dei cieli di Roma? Possiamo stabilire una base ai piedi del K2, per focalizzarci sui salvataggi degli escursionisti. Oppure prendere casa a Bora Bora, e trasportare ricche modelle da un atollo all'altro, sopra il turchese delle onde del mare. Troppo noioso? Che ne dite allora di un piccolo cottage nei pressi di Elgin, in Scozia, per trasportare i pezzi necessari alla costruzione di una piattaforma petrolifera nelle turbolente acque del Mare del Nord? L'unico limite della carriera è il pianeta Terra, che per fortuna è ancora un posto meraviglioso e in attesa di essere esplorato.