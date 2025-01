Microsoft Flight Simulator 2024 Premium Deluxe Steelbook Edition cala al minimo storico su Amazon

Microsoft Flight Simulator 2024 non ha avuto un'ottima partenza, ma rimane un gioco di alto livello apprezzato da molti appassionati. Se al lancio avete deciso di attendere ma ora avete voglia di tornare a navigare nei cieli di tutto il mondo, potete sfruttare la promozione di Amazon Italia. Il videogioco è infatti in sconto del 27% nella sua edizione Premium Deluxe Steelbook Edition per PC e Xbox Series X | S. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato per questa versione del videogioco è 139,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e arriva dopo una serie di deprezzamenti degli ultimi giorni. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.