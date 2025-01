Hell Maiden annunciato da AstralShift, è una "reinterpretazione della Divina Commedia di Dante Alighieri"

Non sono state comunicate nemmeno le piattaforme di uscita né un periodo di lancio previsto, dunque dovranno arrivare ulteriori informazioni a breve da parte del team indie portoghese.

Il team autore di Little Goody Two Shoes ha dunque scelto un soggetto alquanto impegnativo per il suo nuovo gioco, di cui non si sa praticamente ancora nulla tranne un primo teaser trailer, che però non mostra praticamente nulla del gameplay effettivo, al di là di qualche suggestione.

AstralShift ha annunciato con un primo trailer il suo nuovo gioco chiamato Hell Maiden , che nonostante le apparenze viene identificato come una " reinterpretazione della Divina Commedia di Dante Alighieri ", nientemeno.

Sembra una reinterpretazione radicale

Non è la prima volta che la Divina Commedia di Dante Alighieri viene presa come soggetto per un videogioco, con il celebre precedente di Dante's Inferno da parte di Visceral Games e EA.

In ogni caso, si tratta di un punto di partenza alquanto difficile su cui costruire un'esperienza videoludica senza snaturare pesantemente il materiale di partenza.

In questo caso, da quanto possiamo vedere, la Divina Commedia serve soprattutto come riferimento per l'ambientazione, che potrebbe riproporre il viaggio ultraterreno di Dante nel poema originale, ma forse con eventi, storia e personaggi completamente diversi.

In effetti, la ragazza che sembra essere protagonista già rappresenta una forte divergenza con quanto narrato nello scritto originale di Dante, e da lì immaginiamo che anche molti altri elementi siano probabilmente differenti.

Nel frattempo, attendiamo di sapere qualcosa di più anche sul gameplay e la struttura di Hell Maiden, nel breve volgere del teaser trailer possiamo avere qualche idea delle ambientazioni metafisiche di questo, oltre alla citazione "L'amor che move il sole e l'altre stelle" dal Paradiso utilizzata nei fotogrammi iniziali.