Kojima svela a che punto sono i lavori su Physint, l'esclusiva PlayStation e seguito spirituale di Metal Gear

Kojima Productions ha da poco pubblicato Death Stranding 2: On the Beach e, sebbene ovviamente il titolo sia supportato con aggiornamenti regolari, il grosso del team si dedicherà a un nuovo progetto, ovvero OD, l'horror prodotto da Microsoft. C'è però un terzo gioco in produzione sullo sfondo, Physint, l'esclusiva PlayStation a tema spionaggio che è considerata un seguito spirituale della Metal Gear saga.

Cosa ha detto Kojima su Physint

Kojima ha parlato con Indiewire e ha affermato che Physint si trova al momento "nella fase concettuale", ovvero Kojima stesso sta ancora pensando esattamente a che tipo di gioco vuole lavorare.

Precisamente Kojima ha affermato, quando gli è stato chiesto su cosa è al lavoro: "Be', sto guardando i dati dei giocatori di Death Standing 2 da tutto il mondo, il tipo di armi che usano, i percorsi che prendono, questo tipo di dati. Inoltre noto quei piccoli bug qui e là, quindi sto decidendo cosa correggere e dove farlo."

"Inoltre, sto iniziando a lavorare con il team a OD perché è un nuovo progetto e sto anche lavorando a Physint in solitaria perché è in fase concettuale. Questo è ciò che sto facendo. Ho anche tutte queste interviste tutti i giorni e devo occuparmi di materiali promozionali, come servizi fotografici, quindi non ho la sensazione di aver finito i lavori su Death Stranding 2, in tutta onestà."

È quindi chiaro che i lavori di Physint sono ancora lontani dall'entrare in una vera fase di produzione: ci vorranno anni e anni prima di vederlo in azione. Sappiamo che Hideo Kojima, dopo OD e Physint, potrebbe non lavorare a un videogioco: ha un altro progetto in mente.