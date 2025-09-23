Physint ha una key art ufficiale, annunciati tre attori del cast

Durante l'evento Beyond the Strand è stata mostrata la key art ufficiale di Physint, il nuovo action stealth sviluppato da Kojima Productions in esclusiva per PlayStation, e sono stati annunciati tre attori del cast del gioco.

Si tratta di Charlee Fraser, Don Lee e Minami Hamabe, che nel corso della diretta sono comparse per confermare di persona la propria partecipazione al progetto di Hideo Kojima, sebbene non ci siano ancora dettagli su quali ruoli che andranno a interpretare.

Ha fatto la propria comparsa anche Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, che ha celebrato il talento di Kojima, la sua capacità di raccontare storie attraverso il medium videoludico e la lunga storia che lega le sue opere a PlayStation.

Tornando alla key art, il disegno rappresenta un personaggio misterioso, coperto da un lungo cappotto che si apre nella parte destra, rivelando un'uniforme tattica, mentre nella mano sinistra impugna una mitragliatrice leggera dotata di silenziatore.