Physint annunciato da Hideo Kojima, è un'esclusiva PS5 in stile Metal Gear Solid

Lo State of Play di gennaio 2024 si è concluso con un annuncio a sorpresa da parte di Hideo Kojima. Il celebre game designer ha infatti svelato di essere al lavoro su Physint, un nuovo gioco d'azione e spionaggio (vi ricorda per caso un certo Metal Gear Solid?) realizzato con il "pieno supporto" di Sony, il che significa che sarà un gioco esclusivo di PS5... o della prossima console della compagnia giapponese.

Infatti, Kojima ha svelato che la produzione vera e propria avrà inizio non appena completati i lavori su Death Stranding 2: On the Beach, in arrivo nel 2025 come svelato dall'ultimo trailer presentato durante l'evento. Insomma, considerando i tempi di sviluppo dei tripla A moderni, è plausibile che il lancio di Physint avverrà al termine del ciclo vitale di PS5, se non addirittura su una potenziale PS6.