Until Dawn: il remaster per PS5 e PC annunciato con un trailer allo State of Play

Altra voce di corridoio confermata nel corso dello State of Play di questa sera è il remaster di Until Dawn, l'horror cinematografico di Supermassive che è stato rielaborato da Ballistic Moon in una nuova versione in arrivo nel 2024, presentata con un trailer.

Il gioco in questione è una delle nuove proprietà intellettuali emerse su PS4 e ha dato il via al filone di horror da parte di Supermassive che abbiamo visto tra la scorsa generazione e questa, tutti impostato sul medesimo concept.

In sostanza, si tratta di un'avventura narrativa incentrata su scelte che plasmano gli eventi.

La definizione più calzante è probabilmente "film interattivo", visto che il gameplay è limitato ad alcune scelte da prendere per indirizzare la storia su vari binari, ma la quantità di variazioni possibili è notevole, così come la realizzazione tecnica generale.