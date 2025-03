Il prototipo di Until Dawn per PS3 è stato mostrato per intero in un lungo video

Un canale YouTube ha pubblicato un lungo video con l'intera campagna del prototipo di Until Dawn per PS3, che era stato realizzato in origine da Supermassive Games con tanto di supporto per la periferica PlayStation Move.

Come sappiamo, il progetto è poi stato cancellato in favore della versione PS4, pubblicata due anni dopo, nel 2015, riscuotendo un grande successo e aprendo la strada a diverse altre produzioni dello stesso genere, teen-horror a base narrativa con quick time event e un sistema di scelte e conseguenze.

Come si può vedere nel filmato, recuperato non si sa in che modo, originariamente l'avventura era stata immaginata con una visuale in prima persona che puntava a massimizzare il coinvolgimento, anche grazie ai controlli a rilevazione di movimento.

Le sequenze di gameplay mettono in evidenza la presenza di dialoghi provvisori, asset ancora grezzi e diversi elementi mancanti, ma le basi erano fondamentalmente quelle che abbiamo poi ritrovato su PS4. Insomma, si tratta di una testimonianza davvero interessante.