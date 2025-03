Claude può finalmente cercare sul web: la svolta per il chatbot di Anthropic

La corsa all'intelligenza artificiale continua, e questa volta è Anthropic a fare un passo in avanti importante con Claude, il suo modello linguistico di punta. A partire da oggi, gli utenti statunitensi abbonati alla versione Pro del chatbot potranno attivare la funzione di ricerca sul web, trasformando Claude in uno strumento aggiornato in tempo reale e finalmente competitivo con alternative come ChatGPT, Gemini o Perplexity. L'azienda ha confermato che il rollout iniziale riguarda solo gli Stati Uniti, ma che la funzionalità arriverà a breve anche in altre regioni e per gli account gratuiti.

Per attivare l'opzione basta accedere al proprio profilo e abilitare manualmente la funzione "web search". Una volta attivata, Claude potrà cercare informazioni aggiornate in rete e restituire risultati corredati da citazioni alle fonti, per offrire un livello di trasparenza e affidabilità maggiore. Il sistema evidenzia le fonti accanto alle risposte, così che l'utente possa verificare immediatamente l'attendibilità di ciò che viene detto. Un dettaglio cruciale, soprattutto in un'epoca in cui l'AI può incorrere in clamorose "allucinazioni".