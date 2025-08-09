Nuovo studio mette in dubbio l’affidabilità degli smartwatch nella misurazione dello stress

Gli scienziati hanno analizzato quasi 800 studenti universitari dotati di un Garmin Vivosmart 4 , confrontando le rilevazioni biometriche del dispositivo con le autovalutazioni quotidiane dei partecipanti. Il risultato ha sorpreso: i due set di dati raramente coincidevano, segnalando una correlazione quasi nulla.

Frequenza cardiaca non significa emozione

Il principio alla base del rilevamento dello stress nei wearable è relativamente semplice: sensori ottici misurano la frequenza cardiaca e la sua variabilità per stimare il livello di tensione dell'utente. Il problema, sottolineano i ricercatori, è che un battito accelerato non è un indicatore univoco di stress. Emozioni positive, eccitazione fisica o perfino momenti di gioia possono produrre lo stesso effetto, confondendo l'algoritmo.

"Non affidatevi ciecamente all'orologio per capire come vi sentite," ha dichiarato Eiko Fried, autore dello studio, ricordando che questi strumenti non sono dispositivi medici. Il rischio, aggiunge, è sviluppare una fiducia eccessiva in metriche che non raccontano l'intera realtà del nostro stato emotivo.