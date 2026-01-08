ARC Raiders ha un grosso problema con i bari? "Il 50% delle lobby è composto da cheater"

ARC Raiders , come la maggior parte dei giochi online, ha un problema: i bari . Sebbene per ora non paia che sia un problema dilagante che rende impossibile godersi l'opera, ci sono vari indizi che qualcosa di negativo si muove sotto la superficie, soprattutto secondo alcuni streamer che si dedicano per tante ore al videogioco.

Cosa viene detto sui bari di ARC Raiders

Nadeshot ha scritto: "La mia esperienza con Arc Raiders nell'ultima settimana è stata un inferno. Tanto per essere chiari, adoro questo gioco e penso che sia già entrato nella mia top 10 personale di tutti i tempi."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Detto questo, l'enorme quantità di bari potrebbe essere sinceramente peggiore di quella vista nel periodo peggiore di Call of Duty. Non sto cercando di portare negatività attorno al gioco, perché so che questo tipo di discorsi può diffondersi sui social come una malattia, ma davvero non riesco a portare a termine un'intera incursione senza imbattermi in un profilo Steam di livello 0 o in un account con molteplici ban di gioco e VAC già registrati."

"Vi assicuro che non voglio fare la morale a Embark dicendole cosa dovrebbe fare, ma penso sinceramente che l'unica opzione per proteggere il successo di questo gioco sia simile a ciò che Epic ha fatto in passato con Fortnite: intraprendere azioni legali concrete contro i fornitori e le persone che stanno attivamente sviluppando e utilizzando software di cheating."

"So che è 'solo un gioco' e che molti giocatori potrebbero non vivere esperienze simili, anche a causa del PvE e del matchmaking basato sull'aggressività, ma santo cielo, signori: sono in guerra e vengo letteralmente massacrato per 8 ore di fila ogni giorno. Ore e ore passate a raccogliere bottino, craftare e investire tempo e risorse che vengono spazzate via incursione dopo incursione, ancora e ancora."

"Se siete arrivati fin qui e avete letto tutto, vi ringrazio. Mi scuso per sembrare un streamer piagnucoloso e privilegiato, ma avevo davvero bisogno di sfogarmi da qualche altra parte che non fosse la live. Un giorno accetterò il fatto che il cheating nei videogiochi sia arrivato a un punto in cui per gli sviluppatori è impossibile stare al passo con i fornitori, ma fino ad allora continuerò semplicemente a lamentarmi."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anche il noto streamer Shroud ha criticato ARC Raiders, affermando addirittura che il 50% di ogni lobby sta barando. Embark Studios ha proposto prima del lancio una opzione per recuperare il loot perso se si viene eliminati da "un baro confermato", ma è una soluzione parziale.

Al tempo stesso, ci sono utenti online che affermano di non aver mai incontrato dei chiari bari in centinaia di ore di gioco. Altri, come nei commenti al video di Shroud, affermano anche che dipende dallo stile di gioco: chi opta per un approccio aggressivo finirà probabilmente per giocare con i bari, che puntano a rubare il bottino degli altri utenti, anche perché armi rare e progetti possono essere venduti per soldi reali tramite i social media (il gioco non lo supporta ufficialmente, ma al tempo stesso non lo impedisce) e scambiati in-game: per i bari è un modo per guadagnare.

Segnaliamo infine che ARC Raiders è passato da free-to-play a gioco a pagamento grazie a Helldivers 2.