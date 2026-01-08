Il 2026 dei JRPG: i giochi di ruolo giapponesi da tenere d’occhio

Il 2025 è stato un grandissimo anno per i giochi di ruolo giapponesi: ne sono usciti almeno venti, tra remaster e inediti, che abbiamo già elencato in un altro approfondimento e che secondo noi dovrebbero recuperare tutti gli appassionati del genere, specie se si sono persi le prime edizioni di capolavori come Suikoden II o Final Fantasy Tactics. Abbiamo avuto poi perle inedite, come il pluripremiato Clair Obscur: Expedition 33, e remake di altissima qualità come Trails in the Sky: 1st Chapter. Questo solo per citarne alcuni. Ora guardiamo al futuro. Il 2026 dei JRPG sembra partire già benissimo con una serie di titoli imperdibili e molto attesi, ma abbiamo date precise solo per alcuni di essi, senza contare che potrebbero esserci delle sorprese. L'unica cosa che potete fare è continuare a seguirci per scoprire cosa ci riserverà il nuovo anno e, per il momento, i giochi già annunciati.

Trails Beyond the Horizon In uscita il 15 gennaio, il nuovo The Legend of Heroes prosegue l'arco narrativo cominciato con Trails through Daybreak e continuato in Trails through Daybreak II. Il gioco Nihon Falcom è già uscito in Giappone a fine 2024 e con la sua localizzazione ufficiale si azzerano le distanze tra Occidente e Sol Levante. Non è un caso che questo capitolo segni il ventesimo anniversario della serie, poiché sembrerebbe essere anche il punto di svolta verso un finale sempre più vicino. Trails Beyond the Horizon, 15 gennaio 2026 La storia di Van Arkride si incrocia finalmente con quelle di Rean Schwarzer e Kevin Graham, rispettivamente i protagonisti di Trails of Cold Steel e Trails in the Sky the 3rd, moltiplicando il numero di personaggi giocabili. Il sistema di combattimento ibrido rinnovato prevede nuove meccaniche, tra cui il sistema ZOC, che potete già provare nella demo dedicata disponibile da qualche settimana .

Dragon Quest VII Reimagined In uscita il 5 febbraio, Dragon Quest VII Reimagined inaugura il quarantesimo anniversario della serie e lo fa con il remake di uno dei suoi capitoli più controversi: uscito nel lontano 2000 su PlayStation, e poi rifatto già una volta nel 2013 per Nintendo 3DS, Dragon Quest VII ci metteva davvero un po' troppo a spalancare le sue porte al giocatore. Molti lo abbandonavano prima; chi resisteva, scopriva però una delle avventure più sfaccettate di tutti i tempi. Dragon Quest VII Reimagined, 5 febbraio 2026 La nuova versione è un remake su tutti i fronti, non solo grafico, ma anche narrativo: Square Enix ha snellito la sceneggiatura, limando gli eccessi e integrando anche alcune sequenze che aiutano a renderla più coesa. Dal punto di vista artistico, sembra una meraviglia: pensate che hanno costruito delle vere e proprie bambole per poi scansionarle e inserirle nel gioco. Aspettatevi un gameplay tradizionale, ma anche un'avventura ancora più incantevole e spassosa.

Ys X: Proud Nordics In uscita il 20 febbraio, Ys X: Proud Nordics è un'ottima occasione per recuperare l'ultimo capitolo della serie Nihon Falcom incentrata sulle avventure di Adol Christin, già uscito a fine 2024. La revisione prevede nuovi contenuti tra cui un dungeon ad alta difficoltà, una nuova storia integrata nella trama principale, oltre a una serie di migliorie che spaziano dalla revisione del gameplay e dei combattimenti a nuove meccaniche, abilità e combo, fino a una colonna sonora ampliata e ulteriori extra. Ys X: Proud Nordics, 20 febbraio C'è solo un piccolo problema: se avete già comprato Ys X: Nordics nel 2024, vi tocca comprarlo di nuovo. Diciamo che questa operazione in stile Persona 5 Royal o Shin Megami Tensei V: Vengeance non è stata esattamente delle più felici, ma la nuova avventura del fulvo Adol è davvero valida e ha avuto pochissima risonanza all'uscita; inoltre, ora uscirà anche in versione Switch 2 per chi ama la portabilità.

Tales of Berseria Remastered In uscita il 27 febbraio, Tales of Berseria Remastered rappresenta la prima uscita della serie Bandai Namco in un anno che promette di essere un importante giro di boa. Tales è un po' sparito dai radar, ricomparendo di tanto in tanto solo tramite remaster di discreta qualità, ma è dai tempi di Tales of Arise che non ne vediamo uno nuovo e quest'anno potrebbe esserci qualche annuncio in merito. Aspettiamoci, tuttavia, altre remastered: magari il tanto atteso Tales of the Abyss. Tales of Berseria Remastered, 27 febbraio Per quanto riguarda questa riedizione del gioco omonimo uscito nel 2017, possiamo aspettarci il solito miglioramento alla risoluzione e una serie di ritocchi alla qualità della vita come icone di destinazione, incontri disattivabili, accesso anticipato al negozio dei gradi e così via. La vendicativa avventura di Velvet Crowe è una delle più avvincenti nella serie, grazie anche a un sistema di combattimento dinamico e frenetico.

Monster Hunter Stories 3 In uscita il 13 marzo, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è uno dei giochi di ruolo giapponesi più attesi dell'anno. La serie spin-off di Monster Hunter ha già avuto modo di mostrare i suoi muscoli, esordendo su Nintendo 3DS nel 2016 e sbarcando poi sulle altre piattaforme con una comoda compilation rimasterizzata già disponibile da qualche tempo: è un sapiente mix di dinamiche JRPG, "monster collection" e fanservice che in questa iterazione fa un passo in più, promettendo una storia epica, caratterizzata da cinematiche coinvolgenti e dinamiche di gioco molto più profonde. Nei panni di un Rider dovremo salvare il mondo in groppa ai nostri Monstie, cioè i mostri della serie Monster Hunter cavalcabili: i combattimenti a turni prevedono un sistema di morra cinese elaborato e impreziosito da caratteristiche ascrivibili ai titoli principali, mentre l'esplorazione graduale del mondo ci vedrà volare o arrampicarci in cerca di nidi e nuovi mostri da catturare e combinare.

Alabaster Dawn In uscita nel corso del 2026, Alabaster Dawn è il nuovo action GDR dei Radical Fish di CrossCode. E voi vi chiederete: "cosa ci fa in mezzo ai JRPG?". E noi risponderemo: è praticamente una lettera d'amore a Secret of Mana, meritava questo posto assolutamente. Tra caratteristiche da RPG e puzzle ambientali, il nuovo gioco si svolge in un mondo in cui gli esseri umani si sono rifugiati sottoterra dopo l'attacco di una malvagia entità chiamata Nyx. Solo la protagonista Juno può salvarlo con l'aiuto degli dèi e delle loro armi. Alabaster Dawn, 2026 Caratterizzato da una grafica 2D animata meravigliosamente, Alabaster Dawn combina azione ed esplorazione con visuale dall'alto, insieme a un sistema di combattimento che richiede precisione e tempismo nelle combo, che possiamo migliorare attraverso un consueto albero delle abilità. Nei dungeon troveremo boss da sconfiggere e puzzle da risolvere con gli strumenti a disposizione, che aumenteranno nel tempo. Insomma, da tenere d'occhio.

Fire Emblem: Fortune's Weave In uscita nel corso del 2026, il nuovo Fire Emblem: Fortune's Weave è già uno dei titoli più attesi su Nintendo Switch 2, soprattutto perché sembra essere il vero e proprio erede spirituale - ma forse addirittura un sequel o un prequel? - dell'apprezzato Fire Emblem: Three Houses del 2019. Sviluppato come sempre da Intelligent Systems, il nuovo strategico ci calerà nei panni dei gladiatori che si affronteranno in un torneo all'ultimo sangue: chi vincerà, vedrà esaudito un desiderio. Fire Emblem: Fortune's Weave, 2026 Il trailer promette l'ormai consueta combinazione di esplorazione in terza persona, microgestione di personaggi e statistiche, forse un calendario come in Three Houses con tanto di sistema "slice of life" e, naturalmente, battaglie strategiche a turni che metteranno alla prova le meningi dei giocatori con tutta una serie di meccaniche mutuate dagli ultimi Fire Emblem, oltre a inevitabili novità tutte da scoprire.

DecaPolice In uscita nel corso del 2026, sempre che Level-5 non ci ripensi, DecaPolice è una nuova operazione multimediale che prevede videogioco e anime in contemporanea: annunciato ormai da qualche anno, è diventato uno dei JRPG più attesi grazie a una serie di caratteristiche intriganti. È ambientato in una città del futuro che la polizia può replicare nel DECASIM, un mondo virtuale in cui è possibile trovare gli indizi dei crimini da risolvere nella realtà quando ogni altro tentativo fallisce. DecaPolice, 2026 Il protagonista, Harvard Marks, è una giovane recluta a capo di un'unità investigativa composta da personaggi pittoreschi. Il nostro compito sarà quello di esplorare il DECASIM, risolvere i casi indagando nelle scene del crimine come fossimo il Professor Layton e poi combattere i nemici in combattimenti a turni a metà tra Persona e Ni no Kuni. Fantasioso, coloratissimo e innovativo, DecaPolice è sempre più vicino. Si spera!

SacriFire In uscita nel corso del 2026, SacriFire è uno dei titoli indie più interessanti in arrivo nei primi mesi del 2026 su praticamente ogni piattaforma. Sviluppato da Pixelated Milk, il gioco è un GDR ibrido che fa il verso a Vagrant Story e Xenogears dal punto di vista narrativo e a Valkyrie Profile nel gameplay: nei panni del protagonista Ezekiel, un nuovo prelato nella chiesa di Antioch, dovremo dare la caccia al misterioso eretico che ha rubato il Melkora, un manufatto che si dice custodisca una forte malvagità. Spendendo i punti guadagnati combattendo potremo migliorare la nostra abilità con varie armi e incantesimi. L'esplorazione è a scorrimento laterale/verticale come in un platform, mentre i combattimenti si svolgono in aree separate con una curiosa dinamica: possiamo muoverci liberamente in ogni direzione ed è solo mentre ci spostiamo che il tempo scorre, quindi dovremo alternare movimenti e azioni per schivare i nemici e contrattaccare.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales In uscita nel corso del 2026, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è il nuovo titolo del Team Asano, gli sviluppatori della serie Octopath Traveler, ma invece di essere un JRPG tradizionale con combattimenti a turni è piuttosto un promettente action GDR in stile Secret of Mana. Abbiamo giocato la demo qualche mese fa e ci siamo divertiti molto, anche se non brilla particolarmente per innovazione. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, 2026 La varietà di situazioni, nemici e rompicapi nella demo era però già notevolissima, e sembrava grattare soltanto la superficie: sembra che il protagonista, un avventuriero di nome Elliot accompagnato da una fatina, finirà col viaggiare nel tempo e risolvere i problemi in diverse ere prima di tornare a casa. Lo farà combattendo con varie armi e ricorrendo a potenziamenti che gli permettono di sconfiggere i boss e aprire nuovi percorsi nelle mappe in grafica HD-2D.