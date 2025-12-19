Disponibili due demo per The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon

La prima è la "Story demo" disponibile per PS4, PS5, Nintendo Switch, Switch e PC via Steam. La seconda è "Battle demo" , più orientata all'azione e con numerosi scontri da affrontare, ma proposta solo su PS4 e PS5.

I dettagli delle due demo

Stando ai dettagli presenti nel comunicato stampa, grazie alla Story demo i giocatori potranno vivere il prologo della nuova avventura. I progressi fatti in questa versione di prova potranno essere trasferiti al gioco completo, in modo da poter continuare l'avventura da dove l'avete interrotta.

La sinossi recita: "Van Arkride e la sua agenzia Arkride Solutions tornano in azione mentre il destino del continente di Zemuria è in bilico. Con Zemuria pronta al suo primo viaggio nello spazio, Van, Rean Schwarzer e Padre Kevin Graham partecipano a un'esercitazione della Marduk, che li porterà a scontrarsi con i segreti più profondi del mondo. Le loro strade potranno separarsi, ma la domanda centrale resta: cosa si nasconde davvero oltre l'orizzonte?"

Al contrario la Battle demo mette da parte la storia, per offrire un assaggio del sistema di combattimento e degli intensi scontri che ci aspettano nel titolo. Sarà possibile scegliere tra tre party differenti e affrontare il Grim Garten, una simulazione di realtà virtuale originariamente sviluppata da Marduk e poi alterata da Ouroboros.

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sarà disponbile su PS4, PS5, Nintendo Switch, Switch 2, PC (via Steam, Epic Games Store e GOG) il prossimo 15 gennaio.