The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon è stato rinviato, ma arriverà anche su Nintendo Switch 2

NIS America ha una buona e una cattiva notizia per chi sta aspettando con impazienza di giocare a The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon . La buona è che il gioco verrà pubblicato anche per Nintendo Switch 2 , oltre alle già confermate versioni per PS5, PS4, Nintendo Switch 1 e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG).

La versione Switch 2 sarà su scheda con chiave di gioco

L'annuncio è stato accompagnato da un messaggio di Toshihiro Kondo, il presidente di Nihon Falcom, che recita: "Sono entusiasta di annunciare che l'ultimo capitolo della serie Trails di Nihon Falcom, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2. Grazie alla potenza di Nintendo Switch 2, ci aspettiamo che i giocatori possano vivere un'esperienza ancora più coinvolgente. Si tratta infatti del debutto ufficiale della serie Trails su questa nuova console, e personalmente nutro grandi aspettative."

Oltre che in formato digitale tramite l'eShop, la versione Nintendo Switch 2 sarà disponibile anche in versione retail (così come su PS5, PS4 e Switch 1) tramite lo store di NIS Europe, con i prezzi che partono da 69,99 euro per la Deluxe Edition fino ad arrivare ai 199,99 euro per la Limited Edition. A prescindere dall'edizione, il gioco sarà su scheda con chiave di gioco. In pratica, significa che l'intero software andrà scaricato dall'eShop.