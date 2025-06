L'indignazione social è una delle tracce della maturità 2025, attualmente in corso

La traccia sull'indignazione social

"L'indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?" Esordisce la traccia, per poi spiegare di cosa dovrebbero parlare i maturandi: "Una nuova ricerca, pubblicata su Science, dimostra che questa reazione emotiva accompagna spesso contenuti discutibili e che chi si scandalizza davanti a una presunta ingiustizia non perde tempo a cliccare sui link, per approfondire e verificare. Così, visto che la mente umana può esprimere giornalmente solo un tot di rabbioso disgusto, finiamo per sprecarlo su questioni irrilevanti per ignorare invece i temi che davvero meriterebbero la nostra irritazione.

Un momento di rabbia da social

A partire dai contenuti del testo proposto, traendo spunto dalle tue esperienze, dalle tue conoscenze e dalle tue letture, rifletti su questa rilevante caratteristica dei social. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto."

Va detto che in ambito social la "rabbia" ha un grosso valore economico, perchè scatenare l'indignazione aumenta il coinvolgimento dell'utenza. Lo stesso vale in ambito videoludico. A questo punto siamo curiosi di sapere cosa scriveranno i maturandi che, vista la loro età, sono tra i soggetti più esposti alle tecniche per stimolare la rabbia social.