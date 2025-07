La censura si abbatte anche su itch.io, dove migliaia di giochi non sono più acquistabili e scaricabili

Prosegue quello che non esitiamo a definire il più grave caso di censure di massa applicato al mondo dei videogiochi, dovuto alla presa di potere dei gestori dei metodi di pagamento su negozi come Steam e itch.io. Proprio quest'ultimo è stato oggetto di un'ondata spaventosa di censure, con letteralmente migliaia di giochi che sono stati rimossi dalla vendita e sono diventati impossibili da scaricare. Sì, anche chi li ha regolarmente accquistati non può più scaricarli in nessun modo, fatto che sta causando non poche proteste.