Microsoft abbassa il prezzo di The Outer Worlds 2 e fa marcia indietro sui giochi Xbox a 80 dollari

Al momento non è ancora chiaro se la questione possa avere riflessi anche al di fuori del mercato americano, dove il cambiamento non era praticamente stato percepito, visto che i giochi tripla A a 79,99€ sono ormai praticamente un nuovo standard decisamente diffuso.

La prima informazione riguarda in particolare il gioco Obsidian, con il team che ha riferito su X il cambio di programma: il prezzo di The Outer Worlds 2 è stato ridotto di 10$ , tornando dunque a un più standardizzato 69,99$, con tanto di rimborsi previsti per coloro che avevano effettuato la prenotazione al prezzo iniziale di 79,99$.

Microsoft sembra essersi resa conto che il prezzo imposto a 80 dollari per i suoi nuovi giochi di punta risultava troppo alto e ha deciso di abbassare il prezzo di The Outer Worlds 2 e, in generale, fare marcia indietro sulla decisione di imporre il nuovo prezzo anche su altri titoli in arrivo quest'anno.

Marcia indietro sull'incremento di prezzo a 80$

Più in generale, come riferito da Windows Central, sembra proprio che Microsoft abbia deciso di tornare sui propri passi e annullare, almeno per il momento, l'incremento di prezzo a 80$ per i suoi giochi di punta, anche per gli altri in arrivo nel corso dell'anno.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Vogliamo offrire ai giocatori mondi incredibili da esplorare e manterremo il prezzo pieno per le nostre uscite natalizie, incluso The Outer Worlds 2, a $ 69,99, in linea con le attuali condizioni di mercato", ha riferito un portavoce di Microsoft al sito in questione.

Sebbene la cosa non venga ulteriormente approfondita, sembra che l'idea sia di mantenere il prezzo delle maggiori produzioni di Xbox Game Studios a 69,99$ per il momento.

Il prezzo non è ancora stato aggiornato su Xbox Store, dunque non è facile capire se questo cambiamento possa avere riflessi anche al di fuori del Nord America e in Europa, ma è poco probabile considerando come lo standard dei 79,99€ sia ormai piuttosto consolidato per i giochi di maggiore profilo al lancio.