The Outer Worlds 2 Standard e Premium è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di The Outer Worlds 2 in versione PS5, sia in edizione Standard che in edizione Premium, rispettivamente a 79,99€ e 99,99€. Potete trovare il gioco ai seguenti indirizzi oppure tramite i box poco sotto:

Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero se vi sarà uno sconto dopo che avete fatto l'ordine tale nuovo prezzo più basso sarà applicato automaticamente alla vostra prenotazione, senza che dobbiate eseguire alcuna azione. In caso il prezzo risalga, voi manterreste comunque il prezzo più basso. La data di uscita è fissata per il 29 ottobre 2025.