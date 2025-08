Battlefield 6 svela le prestazioni previste su PS5 e Xbox Series X|S: si parte da 60 fps come standard

Sulle informazioni dell'utente in questione torniamo in seguito, per il momento è molto interessante rilevare quanto riferito da Le Bihan nel video riportato qui sotto, intervistato da Tech & Co durante una dimostrazione del nuovo sparatutto di EA.

La questione viene confermata da due fonti: una è un utente di Reddit che sostiene di aver preso parte alle fasi di beta a numero chiuso e aver testato la versione preliminare in Battlefield Labs, l'altra, ben più convincente, è rappresentata dal game designer di DICE Florian Le Bihan , che in un video riferisce chiaramente che i 60 fps sono "garantiti".

Battlefield 6 sembra voler puntare molto sulle performance, considerando che dovrebbe garantire i 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S come base di partenza standard anche nella modalità Qualità , per salire eventualmente in quella performance.

Una garanzia da DICE?

"Garantiamo i 60 fps in tutte le modalità sulle console, mentre su PC si andrà più in alto", ha spiegato il game designer, aggiungendo inoltre che "si potranno raggiungere frame-rate maggiori nella modalità performance".

A quanto pare, il team si è concentrato in maniera particolare sull'ottimizzazione, e in effetti le performance sono sempre state una priorità per i capitoli della serie Battlefield, sebbene i risultati possano poi essere imperfetti, almeno in un primo periodo.

In ogni caso, il target sono dunque i 60 fps in tutte le modalità, in base a quanto riferito dallo sviluppatore in questione, cosa che necessariamente porta a risultati ancora più alti se si seleziona l'opzione per favorire il frame-rate.

Qualche dato aggiuntivo proviene dall'utente BSoD_Gaming, sebbene ovviamente sia una fonte meno affidabile dell'altra. In base a questo, la modalità Fedeltà Grafica su PS5 e Xbox Series X (quella che predilige risoluzione e qualità grafica) gira a 60 fps, mentre la modalità Performance supera gli 80 fps arrivando anche ai 90, con PS5 Pro che sembra essere la piattaforma con risultati migliori.

Xbox Series S pare non avere una modalità Performance, ma anche questa in modalità Fedeltà Grafica sembra che raggiunga i 60 frame al secondo. Per il resto, abbiamo visto che Battlefield 6 supporterà XeSS 2 oltre a DLSS, FSR e Frame Generation al lancio, mentre il crosslplay utilizzerà un importante stratagemma.