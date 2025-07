Battlefield 6: il ritorno alle origini, tra distruzione, classi e campagna single player

Durante l'evento di presentazione del nuovo capitolo, siamo volati a Los Angeles in modo da provare in anteprima la beta di Battlefield 6 che sarà messa a disposizione di tutti a partire dal 7 agosto. Basterà iscriversi e potrete giocare senza limiti, in vista poi del lancio ufficiale su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Sembra passato un secolo da quando l'uscita del nuovo Call of Duty e quella di Battlefield erano i due appuntamenti chiave dell'anno. Se la serie di Activision è riuscita in questi anni a sopravvivere al COVID-19, a un cambio di proprietà e al terremoto Fortnite, lo stesso non si può dire dello sparatutto di DICE che, come tutta Electronic Arts a dire il vero, sembra aver attraversato una crisi creativa . Da questa è riuscita a uscire solo dopo tanti mesi nei quali il team di sviluppo ha rivoltato come un calzino Battlefield 2042 e a farlo essere quel "contenitore" di esperienze che i fan della serie speravano di avere.

I toni e la leggerezza di Bad Company sembrano essere lontani, con un taglio molto più drammatico e hollywoodiano, più in linea coi tempi che corrono. Sfortunatamente la campagna sarà presentata in un'altra occasione e non abbiamo avuto modo di scoprire altro a riguardo.

Questo nuovo Battlefield è ambientato nel 2027, in un contesto geopolitico destabilizzato . In seguito a un attentato che ha portato al crollo parziale della NATO, un'organizzazione militare privata chiamata PAX ARMATA ha iniziato a espandere la propria influenza. I giocatori prenderanno parte a questa nuova crisi globale nei panni della squadra Dagger 1-3, un'unità di soldati specializzati inviati in varie parti del pianeta per rispondere nella maniera più opportuna a questa minaccia.

La prima novità di Battlefield 6 è il ritorno della campagna single player . Non dovrebbe trattarsi di un'esperienza particolarmente lunga e articolata - parliamo di circa 4 ore - ma servirà per dare un contesto narrativo a tutto il pacchetto, oltre che a presentare nella maniera più spettacolare possibile le varie ambientazioni che metteremo a ferro e fuoco nel multiplayer.

Se si parla di combattimenti coi veicoli, nessuno è meglio di un Ingegnere . Sia perché grazie al suo lanciarazzi è il più indicato per abbattere qualsiasi mezzo corazzato, ma anche perché è l'unico in grado di riparare i blindati danneggiati, in modo da tenerli il più a lungo possibile nel bel mezzo della battaglia. Da non sottovalutare, inoltre, la capacità di rimpinguare le tasche di proiettili, un'abilità fondamentale in un gioco come Battlefield nel quale non è così raro sopravvivere per più di qualche secondo.

I Ricognitori , invece, sono il loro opposto. Grazie al fucile di precisione questi soldati sono letali dalla lunga distanza, oltre che fondamentali per segnalare i pericoli o indirizzare i missili verso i bersagli. Grazie al C4 sono anche in grado di far esplodere quei veicoli che si avvicinano troppo alla loro posizione.

Come i veterani sapranno, gli Assalto sono quei soldati di prima linea specializzati nel combattimento ravvicinato, più resistenti, veloci e aggressivi della media, grazie all'uso di stimolanti in grado di aumentare per qualche secondo i tempi di reazione e a un ampio arsenale che consente di affrontare qualunque genere di pericolo, oltre che abbattere anche i muri più resistenti.

Un'altra novità, che sa di ritorno al passato, viste le similitudini con Battlefield 3 e 4, è stato l'abbandono del sistema di specialisti visto in 2042, in favore del ritorno al tradizionale schema a quattro classi : Assalto, Ricognizione, Supporto e Ingegnere. Ogni classe avrà accesso a gadget e armi specifici, in grado di definire il proprio ruolo sul campo di battaglia, ma sarà anche personalizzabile attraverso un sistema di sottoclassi, come ad esempio il Combat Medic, in grado di coprire un più ampio ventaglio di situazioni di gioco.

Una delle principali novità di Battlefield 6 è quello che il team chiama Kinesthetic Combat System , un sistema di animazioni più dinamico e integrato che consente di avere meccaniche come il trascinamento dei compagni feriti mentre li si rianima, il montaggio delle armi pesanti sulle superfici per ridurre il rinculo e un sistema di rinculo piuttosto stratificato, che spingerà i soldati virtuali a comprendere sul campo come domare al meglio la propria arma da fuoco, se attraverso un sistema di personalizzazione dell'arma o semplicemente imparando a dosare il rateo di fuoco e a gestire il movimento.

Le versioni differiscono per i contenuti aggiuntivi inclusi, che saranno annunciati nel dettaglio in prossimità del lancio.

Multiplayer: modalità, mappe e distruzione ambientale

Battlefield 6 includerà al lancio diverse modalità multiplayer, tra cui le classiche Conquista, Breakthrough e Corsa, affiancate da Domination, King of the Hill, Team Deathmatch, Squad Deathmatch e la nuova modalità Escalation, che introduce un sistema di conquista progressiva.

Operation Firestorm tornerà in versione rinnovata

Il comparto multigiocatore supporterà partite con un massimo di 64 giocatori su un totale di 9 mappe, ambientate in varie località internazionali. Alcune mappe, come una nuova versione di Operation Firestorm, uno dei teatri di battaglia più amati di Battlefield 3, saranno rivisitazioni di scenari classici, mentre altre sono reinterpretazioni multiplayer dei livelli che giocheremo durante la campagna.

Nella beta saranno presenti Iberian Offensive, Siege of Cairo, Liberation Peak ed Empire State, forse la più spettacolare visto che è ambientata a New York all'ombra del ponte di Brooklyn. Le altre 3 rappresentano in maniera piuttosto chiara lo stile della serie. Liberation Peak è ambientata in uno scenario montuoso, con un terreno ricco di saliscendi, ammassi rocciosi, burroni e tanti posti in cui nascondersi col fucile da cecchino in mano. Iberian Offensive è invece un dedalo urbano decisamente più ristretto, pieno di vicoli con curve a gomito, edifici che si sviluppano su più piani e si affacciano sulle piazze e sulle vie più ampie. Infine Siege of Cairo è quella più equilibrata, con ampi spazi aperti, ma anche edifici nei quali rifugiarsi e provare a tendere imboscate.

Lo scenario newyorkese ha sempre il suo fascino

Ognuna di queste mappe è studiata, in base alle parole di Alma Talbot, Director of Production di Motive, e Ryan McArthur, Senior Producer di Ripple Effect, in modo da essere perfetta per ospitare Corsa, Conquista e Breakthrough, le tre modalità da 64 giocatori più iconiche della serie. Ma sono state anche ossessivamente testate per essere adatte anche a modalità a squadre più veloci dinamiche, come Team/Squad Deathmatch. Escalation non è stata ancora svelata, ma "piacerà sicuramente a chi ama Corsa", staremo a vedere.

Un elemento centrale dell'esperienza sarà la distruzione ambientale tattica. Soprattutto quando sono coinvolti i mezzi più pesanti bisognerà considerare che ogni muro o edificio può essere letteralmente fatto a pezzi, anche utilizzando la nuova mazza. Un elemento di gameplay sicuramente spettacolare, ma che può essere anche utilizzato ai fini del gameplay: sfondare una parete, infatti, potrebbe aprire una comoda nuova strada verso un obiettivo, vanificando così le difese avversarie.

Ogni edificio può fornire un riparo sicuro, finchè non viene abbattuto

Per questo motivo la distruttibilità degli oggetti e delle strutture non sarà casuale, ma legata in modo coerente al tipo di munizioni utilizzate. Ogni colpo avrà effetti prevedibili, pensati per rendere leggibile e bilanciata la progressione tattica. Poi, ovviamente, non è che ogni partita prevederà la distruzione totale di ogni edificio, ma per gli sviluppatori è importante garantire che ogni colpo abbia il medesimo effetto, così da poter pianificare strategie che non dipendano dal caso o dalla fortuna.

Per il momento non abbiamo potuto verificare la veridicità di queste affermazioni, se non che in effetti le varie pareti e superfici non garantiscono riparo perpetuo, soprattutto quando sono nei paraggi i carri armati. È un peccato che la distruttibilità non sia stata estesa anche a rocce o montagne, o che in qualche modo non siano stati previsti momenti "levolution" in grado di cambiare l'aspetto di uno scenario nelle mappe a noi presentate.

Pungolato sull'argomento, Ryan McArthur è stato abbastanza vago, ma non sembrano esserci dei limiti tecnici che impediscano la riproposizione delle mappe caratterizzate da questa meccanica, come oltretutto dovrebbe essere Operation Firestorm e il crollo della torre. In alcuni altri scenari sembra che comunque avremo delle mappe con distruzione su larga scala, e solo col tempo scopriremo se il "ricco piano di contenuti post lancio" includerà anche questo genere di esperienze, o semplicemente si è messa da parte l'iconica nomenclatura, normalizzando questo genere di distruzione.

Per quanto riguarda i veicoli, il team ha assicurato di aver rivisto la loro manovrabilità e il loro schema di comandi per renderli più facili da controllare. Nonostante questo, occorrerà prendere la mano prima di poter sfrecciare con un elicottero sui tetti del Cairo o di fare slalom con un enorme carro armato tra le viuzze spagnole. Occorrerà comunque imparare come sfruttare al meglio il proprio veicolo prima di poterlo sfruttare al meglio, nonostante, forse, sia stato fatto qualche passo in avanti in fatto di manovrabilità.

I velivoli sono una parte fondamentale di ogni offensiva, a patto di saperli usare nel modo giusto

Menzione d'onore, come sempre, per il comparto sonoro: ogni arma, veicolo o elemento di gioco ha un suono ben distinguibile, che oltretutto cambia e si trasforma a seconda di dove è stato sparato il colpo e di dove è arrivato. Battlefield 6 è uno sparatutto che si gioca anche con le orecchie, non solo con gli occhi.