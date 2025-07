Battlefield 6 annuncia la data di uscita ufficiale e tante novità

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Battlefield 6, che sarà disponibile a partire dal 10 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il prossimo capitolo della serie sparatutto introdurrà tante novità, sia sul piano del gameplay che su quello dei contenuti.

La campagna single player farà il proprio ritorno per catapultarci in un 2027 dominato dai conflitti: dopo l'assassinio di una figura di rilievo internazionale, i più importanti paesi europei abbandonano la NATO e lasciano gli USA e i suoi alleati alle prese con la crisi.

A questo punto, però, entra in scena una corporazione militare privata, dotata di fondi apparentemente illimitati e tecnologie sofisticate, PAX ARMATA, che punta a imporsi a livello mondiale e non ha paura di usare la forza per riuscirci.

Come annunciato durante la presentazione di stasera, il comparto multiplayer di Battlefield 6 offrirà al lancio un'ampia varietà di modalità e mappe, che ci condurranno a combattere in luoghi come Egitto, Gibilterra e le strade di New York.