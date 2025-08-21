Il trailer di lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ci prepara all'uscita ormai imminente del remake

Il risultato, per quanto visto finora, sembra alquanto convincente: in attesa di poterlo provare con mano, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater continua a risultare molto allettante sia per i fan del classico che per i nuovi utenti, come dimostra ulteriormente anche il nuovo trailer.

Si tratta del remake totale del celebre terzo capitolo della serie, interamente ricostruito sulla potente base dell'Unreal Engine 5 ma mantenendosi fedele all'originale per quanto riguarda contenuti e storia, oltre a buona parte del gampelay pur con alcuni ammodernamenti.

Manca solo una settimana all'arrivo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Konami ha già pubblicato il trailer di lancio ufficiale del gioco, evidentemente impaziente come molti giocatori di fronte al prossimo ritorno di un grande classico.

Un trailer esaltante

Il trailer di lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è composto da un montaggio di scene d'intermezzo e di gameplay, con l'intento soprattutto di introdurre storia, personaggi, ambientazioni e atmosfere di questo particolare capitolo ambientato durante gli anni della Guerra Fredda.

Uscito originariamente nel 2004, Metal Gear Solid 3: Snake Eater è rimasto uno dei capitoli preferiti dai cultori della serie, sia per il carisma dei suoi personaggi che per gli eventi raccontati, ma anche per alcune soluzioni di gioco originali che portarono diversi cambiamenti alla struttura.

Il remake apporta ovviamente una notevole evoluzione grafica, con modelli dei personaggi e scenari completamente ricostruiti su Unreal Engine 5, un nuovo sistema di illuminazione ma anche diversi altri elementi che hanno ricadute sul gameplay.

Tra le novità c'è un nuovo sistema dei danni, che risultano visibili sui personaggi e lasciano segni sul corpo del protagonista, oltre a evoluzioni sull'inquadratura, nell'interfaccia e nel sistema di controllo.

C'è anche una modalità online aggiuntiva che però non sarà disponibile al lancio ma arriverà successivamente. La data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è fissata per il 28 agosto 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.