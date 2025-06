Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha una modalità online chiamata Fox Hunt, annunciata da Konami con trailer

Qualche indizio sulla presenza di qualcosa del genere poteva essere dedotto anche guardando il più recente trailer del gameplay di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater andato in scena durante l'ultimo State of Play, ma in questo caso c'è l'annuncio ufficiale da parte di Konami stessa.

Nel corso dell'evento di presentazione da parte di Konami andato in scena in queste ore è stata annunciata una nuova modalità online chiamata Fox Hunt per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , che introduce qualcosa di inedito all'interno del remake del terzo capitolo della serie.

Non proprio Metal Gear Online

"Fox Hunt è una modalità di battaglia online completamente originale", ha dichiarato il direttore Yu Sahara, responsabile proprio di questa sezione di gioco, durante la trasmissione Konami Press Start di oggi.

"Sebbene condivida la stessa visione del mondo di Metal Gear Solid Delta, il gameplay è completamente diverso", ha inoltre spiegato, riferendo che può essere considerato un riferimento a Metal Gear Online ma con una meccanica che è comunque differente dal titolo multiplayer online basato sulla serie.

Così come nella modalità principale, gli elementi base anche in questo caso sono la furtività, la mimetizzazione e anche la sopravvivenza, ovvero gli ingredienti fondamentali in particolare del terzo capitolo della serie, ma con in più l'azione multiplayer, che trasforma il tutto in una sorta di gioco di "nascondino" con sfide dirette contro altri giocatori.

Ulteriori informazioni al riguardo verranno fornite in seguito, nel frattempo c'è un trailer di presentazione dedicato a questa modalità di gioco. Abbiamo inoltre visto che che Metal Gear Solid Delta Snake Eater avrà una modalità extra esclusiva per Xbox e una esclusiva per PS5/Steam.