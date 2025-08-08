La modalità online di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non arriva al lancio: Konami dà un periodo di uscita

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake di MGS 3 e proporrà non solo una modalità single player ma anche una modalità online. Purtroppo per i fan, però, ci sarà da attendere per quest'ultimo contenuto.
Konami ha infatti svelato che al lancio la modalità online Fox Hunt non sarà presente all'interno del pacchetto.
I dettagli sull'arrivo di Fox Hunt
Tramite il sito ufficiale, Konami ha svelato che Fox Hunt arriverà nell'autunno 2025: non è stata indicata una data più precisa, ma supponiamo che dopo il lancio ci verrà data un'idea più precisa al riguardo. Ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà pubblicato il 28 agosto 2025 (con due giorni di accesso anticipato se si compra la Deluxe Edition).
Konami descrive Fox Hunt nel seguente modo: "Una modalità multigiocatore online completamente originale in stile nascondino. Un'esperienza online unica per Metal Gear che utilizza gli elementi centrali del videogioco: il mimetismo e la sopravvivenza. Si basa sulle regole della modalità Team Sneak di Metal Gear Online: utilizza i fondamentali di una delle modalità più popolari di Metal Gear Online e gli elementi iconici del gameplay di furtività della serie Metal Gear, oltre a dei miglioramenti grafici che amplificano la tensione portando il nascondino a un nuovo livello".
Il team ha anche condiviso un paio di immagini, che potete vedere poco sopra, nelle quali viene mostrato il personaggio camuffato da albero che spara con un fucile e dei personaggi dentro le classiche scatole di cartone.
Vi lasciamo infine al nostro speciale nel quale vi raccontiamo come Death Stranding 2 nasca con Metal Gear Solid 4 e tracci la strada a Physint.