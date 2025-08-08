0

La modalità online di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non arriva al lancio: Konami dà un periodo di uscita

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non sarà solo single player ma avrà una modalità multigiocatore online: non sarà però pronta in tempo per il lancio; vediamo quando sarà pubblicata.

NOTIZIA di Marie Nicola Armondi   —   08/08/2025
Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Articoli News Video Immagini

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake di MGS 3 e proporrà non solo una modalità single player ma anche una modalità online. Purtroppo per i fan, però, ci sarà da attendere per quest'ultimo contenuto.

Konami ha infatti svelato che al lancio la modalità online Fox Hunt non sarà presente all'interno del pacchetto.

I dettagli sull'arrivo di Fox Hunt

Tramite il sito ufficiale, Konami ha svelato che Fox Hunt arriverà nell'autunno 2025: non è stata indicata una data più precisa, ma supponiamo che dopo il lancio ci verrà data un'idea più precisa al riguardo. Ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà pubblicato il 28 agosto 2025 (con due giorni di accesso anticipato se si compra la Deluxe Edition).

Immagine
Immagine

Konami descrive Fox Hunt nel seguente modo: "Una modalità multigiocatore online completamente originale in stile nascondino. Un'esperienza online unica per Metal Gear che utilizza gli elementi centrali del videogioco: il mimetismo e la sopravvivenza. Si basa sulle regole della modalità Team Sneak di Metal Gear Online: utilizza i fondamentali di una delle modalità più popolari di Metal Gear Online e gli elementi iconici del gameplay di furtività della serie Metal Gear, oltre a dei miglioramenti grafici che amplificano la tensione portando il nascondino a un nuovo livello".

Hideo Kojima non giocherà Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha riferito, ecco perché Hideo Kojima non giocherà Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha riferito, ecco perché

Il team ha anche condiviso un paio di immagini, che potete vedere poco sopra, nelle quali viene mostrato il personaggio camuffato da albero che spara con un fucile e dei personaggi dentro le classiche scatole di cartone.

Vi lasciamo infine al nostro speciale nel quale vi raccontiamo come Death Stranding 2 nasca con Metal Gear Solid 4 e tracci la strada a Physint.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La modalità online di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non arriva al lancio: Konami dà un periodo di uscita